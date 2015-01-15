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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 02:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Підкажіть, будь ласка, які на вашу думку шанси здати в Avalon Holiday?
drabych_orysia
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:51

  drabych_orysia написав:Підкажіть, будь ласка, які на вашу думку шанси здати в Avalon Holiday?

Шанс 50/50. Тобто або здасьте або ні)))
Якщо серйозно то шанси будуть залежати від Вашої хотілки..
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 498499500501
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