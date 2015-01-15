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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 кві, 2020 02:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Підкажіть, будь ласка, які на вашу думку шанси здати в Avalon Holiday?
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:51
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:32
drabych_orysia
Не виставляв на продаж.
Все більше подобаються мені і в хрлідеї і в континенті.
Може залишу собі, а може поміняю на 2-3 кімн.
Як гадаєте дві однушки на 2-3 кімнатну можна поміняти?
Додано: Суб 04 кві, 2020 23:07
сумно, але шанси мінімальні. У центрі зараз 5-7тис коштують всі, і 1-кім, і 3-кімнатні. Самі подумайте, яка причина орендарю винайняти Сокільники, якщо є тисячі пропозицій по місту з набагато кращою інфраструктурою.
Котедж чи особняк - інша справа.
Ви уже взяли? чи тільки плануєте?
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:18
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Скільки вже в Сокільниках збудували? Десь дванадцять шестиповерхівок.
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:23
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