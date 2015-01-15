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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 кві, 2020 02:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Підкажіть, будь ласка, які на вашу думку шанси здати в Avalon Holiday?
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:51
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:32
drabych_orysia
Не виставляв на продаж.
Все більше подобаються мені і в хрлідеї і в континенті.
Може залишу собі, а може поміняю на 2-3 кімн.
Як гадаєте дві однушки на 2-3 кімнатну можна поміняти?
Додано: Суб 04 кві, 2020 23:07
сумно, але шанси мінімальні. У центрі зараз 5-7тис коштують всі, і 1-кім, і 3-кімнатні. Самі подумайте, яка причина орендарю винайняти Сокільники, якщо є тисячі пропозицій по місту з набагато кращою інфраструктурою.
Котедж чи особняк - інша справа.
Ви уже взяли? чи тільки плануєте?
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:18
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Скільки вже в Сокільниках збудували? Десь дванадцять шестиповерхівок.
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:23
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:19
Lambada поки що тільки розглядаю і дуже вагаюсь. ціна приваблива, а фінанси обмежені. подобається відносно не велика поверховість. від цього наче затишніше, ніж наприклад забудови в районах Пулюя. я працюю поруч з Трускавецькою, тому можливо просто звикла, але особисто мені ця частина Львова здається не такою поганою. через близкість Hаукової, Cтрийської, Kінг Кросу є відчуття цивілізації. а добиратись щодня з центру не найкращий варіант.
але це мій досвід, і власне тому й питаю тут різні думки, як більшість бачить район. бо з іншого боку так, це просто поле в Сокільниках) принаймні поки що
а які райони на вашу думку кращі? маю на увазі бюджетні, бо в престижних ціна за метр для мене не підйомна. Пимоненка? Малоголосківська?
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:26
Львівський БатяР наприклад яку ціну за оренду там ви вважали б адекватною? за умови якісного ремонту?
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:00
Думаю за 1к. - 4,5 - 5тис максимум на першій здачі. Це на моменті, а далі - глибше криза, нижче ціна.
Для експеремента можете кинути оголошення на щось подібне поблизу і коли хтось подзвонить скажете, що вже здано. Будете мати розуміння про реальний попит, а не чужі здогадки.
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