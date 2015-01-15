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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:58

Львів 2020...

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jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:32

jump Цікаво тепер спостерігати вікна темні
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:36

  drabych_orysia написав:Підкажіть, будь ласка, які на вашу думку шанси здати в Avalon Holiday?

Раджу якістю поцікавитись. В них на Бойківській стіни течуть не раз, розетки за батареями знаходять.
А по шансах здачі залежатиме від настрою "інвестора" :oops:
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:40

  Львівський БатяР написав:
  drabych_orysia написав:cactusua що в результаті вирішили? теж цікавить це питання

Думаю за 1к. - 4,5 - 5тис максимум на першій здачі. Це на моменті, а далі - глибше криза, нижче ціна.
Для експеремента можете кинути оголошення на щось подібне поблизу і коли хтось подзвонить скажете, що вже здано. Будете мати розуміння про реальний попит, а не чужі здогадки.

Подзвонить купа ріелторів нажаль. Реальних я шукав інакше. Є групи в ФБ. Типу "Оренда від адекватних власників" Там теж є купа ріелторів, але і видно одразу хто є хто. Алея маю досвід великий...
athena1
 
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  #<1 ... 499500501502
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