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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:58
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jump
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:32
jump Цікаво тепер спостерігати вікна темні
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athena1
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:36
drabych_orysia написав:
Підкажіть, будь ласка, які на вашу думку шанси здати в Avalon Holiday?
Раджу якістю поцікавитись. В них на Бойківській стіни течуть не раз, розетки за батареями знаходять.
А по шансах здачі залежатиме від настрою "інвестора"
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athena1
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:40
Львівський БатяР написав: drabych_orysia написав:cactusua
що в результаті вирішили? теж цікавить це питання
Думаю за 1к. - 4,5 - 5тис максимум на першій здачі. Це на моменті, а далі - глибше криза, нижче ціна.
Для експеремента можете кинути оголошення на щось подібне поблизу і коли хтось подзвонить скажете, що вже здано. Будете мати розуміння про реальний попит, а не чужі здогадки.
Подзвонить купа ріелторів нажаль. Реальних я шукав інакше. Є групи в ФБ. Типу "Оренда від адекватних власників" Там теж є купа ріелторів, але і видно одразу хто є хто. Алея маю досвід великий...
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athena1
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jump
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:13
Звідки це фото? Бачу, що свіженьке. Ви ж знаєте, чому Лукаша, 1 в такому стані.
Цікаво, там є інвестори?
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change_pm
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