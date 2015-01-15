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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:58

Львів 2020...

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення



Зображення
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:32

jump Цікаво тепер спостерігати вікна темні
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:36

  drabych_orysia написав:Підкажіть, будь ласка, які на вашу думку шанси здати в Avalon Holiday?

Раджу якістю поцікавитись. В них на Бойківській стіни течуть не раз, розетки за батареями знаходять.
А по шансах здачі залежатиме від настрою "інвестора" :oops:
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:40

  Львівський БатяР написав:
  drabych_orysia написав:cactusua що в результаті вирішили? теж цікавить це питання

Думаю за 1к. - 4,5 - 5тис максимум на першій здачі. Це на моменті, а далі - глибше криза, нижче ціна.
Для експеремента можете кинути оголошення на щось подібне поблизу і коли хтось подзвонить скажете, що вже здано. Будете мати розуміння про реальний попит, а не чужі здогадки.

Подзвонить купа ріелторів нажаль. Реальних я шукав інакше. Є групи в ФБ. Типу "Оренда від адекватних власників" Там теж є купа ріелторів, але і видно одразу хто є хто. Алея маю досвід великий...
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:06

  athena1 написав:jump Цікаво тепер спостерігати вікна темні


добре, якщо вікна вставлять :lol:

а якщо лишать так :lol:

Зображення
jump
 
Повідомлень: 2817
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:13

  jump написав:
  athena1 написав:jump Цікаво тепер спостерігати вікна темні


добре, якщо вікна вставлять :lol:

а якщо лишать так :lol:

Зображення

Звідки це фото? Бачу, що свіженьке. Ви ж знаєте, чому Лукаша, 1 в такому стані.
Цікаво, там є інвестори?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:41

  jump написав:Цікава ситуація: Орендодавці самі, не чекаючи прохань зі сторони орендарів пропонують знизити ціну на оренду!
Дзвонять, розпитують як справи, чи є робота і одразу пропонують домовлятись за зниження вартості оренди, лиш би ті орендарі, які ще залишились у місті, не з’їжджали...

Вже з нового року були у людей проблеми зі здачею квартир. Коронка-вірус пришвидшив цей процес в рази...

Чув про ситуацію навпаки. Орендодавиця почала просити платити в баксах - ну бо ж бакс виріс.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48

  mju написав:
  jump написав:Цікава ситуація: Орендодавці самі, не чекаючи прохань зі сторони орендарів пропонують знизити ціну на оренду!
Дзвонять, розпитують як справи, чи є робота і одразу пропонують домовлятись за зниження вартості оренди, лиш би ті орендарі, які ще залишились у місті, не з’їжджали...

Вже з нового року були у людей проблеми зі здачею квартир. Коронка-вірус пришвидшив цей процес в рази...

Чув про ситуацію навпаки. Орендодавиця почала просити платити в баксах - ну бо ж бакс виріс.


хай просить :lol:

домовляються за різні знижки: від кількох десятків доларів і до 50% знижки+комуналь. чув навіть, що платять лише комуналь, без оренди :shock: але за достовірність не впевнений
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16

  change_pm написав:
  jump написав:
  athena1 написав:jump Цікаво тепер спостерігати вікна темні


добре, якщо вікна вставлять :lol:

а якщо лишать так :lol:

Зображення

Звідки це фото? Бачу, що свіженьке. Ви ж знаєте, чому Лукаша, 1 в такому стані.
Цікаво, там є інвестори?

Повно.
Різні Долярчики, Копійчаники, Рагульчики, Пустоголовенки і т.п.
Хтось же фінансує це щастя з своєї кишені.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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