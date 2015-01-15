RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:17

https://youtu.be/qQ14s3uOEYY
Bolt
 
Повідомлень: 347
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:06

Стаття про Київ-оренду, аналогії Львів..

Бал правит квартирант: что происходит с рынком аренды жилья


В Киеве стоимость съемных квартир упала в разы, зато пригород растет в цене

Карантин если и не обрушил рынок аренды жилья, то значительно его переформатировал. Без квартиросъемщиков остаются арендодатели, которые не пошли на уступки и не снизили цену. А без скидок сейчас никак — за 10 тыс. грн уже предлагают снять квартиру возле Мариинского парка.

Спросом сейчас пользуется загородная недвижимость. Причем в элитных поселках под Киевом, где были первые заболевшие коронавирусом.
Аренда по цене коммуналки

Те, кто не успел сдать квадратные метры до карантина, сейчас пытаются найти хоть кого-то, значительно снижая стоимость аренды. В раздумьях и хозяева квартир, которые давно в аренде: делать скидку или остаться без съемщиков. Они переживают, что если карантин затянется, то придется сдавать жилье чуть ли не за коммуналку. У людей нет работы, а значит, и денег на аренду.

Киевлянка Светлана, во время карантина оставшаяся без работы и фактически без средств к существованию, решила срочно сдать свою двухкомнатную квартиру в центре Киева возле Мариинского парка за 10 тыс. грн плюс коммуналка.

«У меня за городом есть дача. Решила съехать туда, а столичную квартиру сдать в аренду. Я впервые этим занимаюсь, переживаю. Но нужны деньги, за большим рублем не гонюсь, поэтому решила такую цену поставить», — рассказывает «Вести. Люди» Светлана.

Несмотря на более чем демократичную цену как для центра столицы, звонков поступает очень мало. Для многих аренда сейчас стала просто не актуальной, а другие не верят, что двушку в таком месте можно арендовать за менее чем $400 в месяц.

Впрочем, если желающие найдутся, то знакомые риелторы советуют Светлане оговорить с клиентами цену на время карантина и после. Когда все закончится, они рекомендуют повысить стоимость аренды на 4-5 тыс. грн.КРОВОСІСІ :lol: :oops: Поскольку еще недавно двухкомнатную квартиру минимум чем за 14 тыс. грн нельзя было снять даже на левом берегу. А квартира в центре столицы на Печерске тянет все 20 тыс. грн. К тому же она в отличном состоянии, с хорошим ремонтом и мебелью. Недалеко находятся станции метро «Арсенальная» и «Крещатик», да и до Майдана рукой подать. Хозяйка думает.
«До июня еще выживу»

Хуже всего тем, кто сдавал квартиры в посуточную аренду. Железнодорожное и авиасообщение закрыто, практически никто не ездит в другие города даже на своем авто.

Некоторые уже пытаются сдать жилье в долгосрочную аренду, хотя большинство ждет окончания карантина, рассчитывая летом, в туристический сезон, вернуть потери.

Это подтверждает и львовянка Анита, которая занимается сдачей квартир посуточно. При этом девушка только и рассчитывает на оживленный летний сезон, так как три квартиры во Львове она взяла в долгосрочную аренду и сдает их посуточно.

«У меня сейчас большие затраты. Мне надо платить ежемесячную аренду за эти квартиры. Все накопления, что были, я сейчас отдам за них. Потом придется брать в долг или же расставаться с какой-то из квартир. Да, они мне приносили хорошую прибыль, но сейчас они не работают. В общем, если карантин еще продлят на месяц, я как-то выживу, попрошу сбросить немного арендной платы у хозяев. Но если карантин не закончится в июне, даже не знаю, как быть», — рассказывает Анита.
Три категории арендодателей

Как пояснил «Вести. Люди» риелтор Андрей Мельничук, сегодня на рынке аренды столичного жилья, как и по всей стране, сложилась интересная ситуация. Арендодателей можно разделить условно на несколько групп.

«Первые — это те, у которых есть средства, и они не сбрасывают цену, спокойно ждут, когда все закончится, когда в Киев вернутся денежные люди, и они сдадут свои апартаменты. Вторая категория — это те, кому срочно нужны средства, и кто сейчас быстро пытается найти хоть кого-то. Они снижают стоимость аренды на 20-40% даже на полгода. А есть категория собственников, которые готовы снизить цену аренды только на время карантина», — говорит Андрей Мельничук.
Оживление ждут к концу лета

Как считают риелторы, сейчас настало действительно «золотое» время для квартиросъемщиков, которые решили улучшить свое съемное жилье.

«Есть много хозяев, которые не идут на уступки. Но много и тех, кто делает скидку. Потому сейчас наступил некий сезон переездов с одной квартиры на другую. У меня был случай, когда хозяева моим клиентам не снизили квартплату, а, наоборот, подняли на 1000 грн, сказав, что, дескать, они остались без работы и им нужно как-то жить. Понятное дело, что семья решила съехать и нашла не просто дешевле вариант, но и лучше — в доме поновее, с качественным ремонтом и мебелью, удобной транспортной развязкой. Как я заметила, сегодня много сделок проходит именно такого плана — арендаторы находят лучше жилье, чем было», — рассказывает «Вести. Люди» риелтор Елена.

Те же, кто идет на уступки, сбрасывают чуть ли не 50% стоимости аренды на время карантина. Это даст пусть и меньший, но все же доход. Ведь предугадать, как быстро стабилизируется ситуация, сложно. По самым радужным прогнозам риелторов, наплыв потенциальных арендаторов можно ожидать по окончании карантина — в июле-сентябре.
Пригород на вес золота

«Сегодня наибольший спрос на аренду загородной недвижимости — домов со своим участком. Во-первых, этому способствует теплая весна. А, во-вторых, карантин. За городом можно свободно, без маски, выйти во двор. Сегодня аренда за городом даже поднялась в цене процентов на 20», — отмечает Андрей Мельничук.

Cтоимость аренды домов за городом самая разная — можно снять дом и за $500, и за $3000. Цена зависит от удаленности от Киева и наличия или отсутствия удобств.

Скажем, дача за 30 км от столицы — с удобствами во дворе, вдали от супермаркетов, аптек и больниц — обойдется в $500 в месяц.

Если же снимать полноценный дом со всеми удобствами недалеко от Киева, скажем, в Козине, меньше $2 тыс. в месяц он не будет стоить.

К слову, как ни странно, но несмотря на то, что первые зараженные коронавирусом в Украине были из элитных поселков под Киевом, больше всего запросов на поиск отдельного коттеджа поступает именно в Козине. За ним идет Вышгородский район, киевские Осокорки, Киево-Святошинский и Бориспольский районы.
jump
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 500501502503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена8, MSN [Bot], Natt і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 574, 575, 576
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
5759 679592
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 17:07
flyman
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 42, 43, 44
change_pm » Чет 27 гру, 2018 13:13
434 71225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 16:54
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 78025
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16617)
10.04.2020 18:18
EximBonus Bot (1405)
10.04.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.