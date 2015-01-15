Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:06

львовянка Анита, которая занимается сдачей квартир посуточно. При этом девушка только и рассчитывает на оживленный летний сезон, так как три квартиры во Львове она взяла в долгосрочную аренду и сдает их посуточно.



«У меня сейчас большие затраты. Мне надо платить ежемесячную аренду за эти квартиры. Все накопления, что были, я сейчас отдам за них. Потом придется брать в долг или же расставаться с какой-то из квартир. Да, они мне приносили хорошую прибыль, но сейчас они не работают. В общем, если карантин еще продлят на месяц, я как-то выживу, попрошу сбросить немного арендной платы у хозяев. Но если карантин не закончится в июне, даже не знаю, как быть», — рассказывает Анита.

Арендодателей можно разделить условно на несколько групп.



«Первые — это те, у которых есть средства, и они не сбрасывают цену, спокойно ждут, когда все закончится, когда в Киев вернутся денежные люди, и они сдадут свои апартаменты. Вторая категория — это те, кому срочно нужны средства, и кто сейчас быстро пытается найти хоть кого-то. Они снижают стоимость аренды на 20-40% даже на полгода. А есть категория собственников, которые готовы снизить цену аренды только на время карантина»

Бал правит квартирант: что происходит с рынком аренды жильяВ Киеве стоимость съемных квартир упала в разы, зато пригород растет в ценеКарантин если и не обрушил рынок аренды жилья, то значительно его переформатировал. Без квартиросъемщиков остаются арендодатели, которые не пошли на уступки и не снизили цену. А без скидок сейчас никак — за 10 тыс. грн уже предлагают снять квартиру возле Мариинского парка.Спросом сейчас пользуется загородная недвижимость. Причем в элитных поселках под Киевом, где были первые заболевшие коронавирусом.Аренда по цене коммуналкиТе, кто не успел сдать квадратные метры до карантина, сейчас пытаются найти хоть кого-то, значительно снижая стоимость аренды. В раздумьях и хозяева квартир, которые давно в аренде: делать скидку или остаться без съемщиков. Они переживают, что если карантин затянется, то придется сдавать жилье чуть ли не за коммуналку. У людей нет работы, а значит, и денег на аренду.Киевлянка Светлана, во время карантина оставшаяся без работы и фактически без средств к существованию, решила срочно сдать свою двухкомнатную квартиру в центре Киева возле Мариинского парка за 10 тыс. грн плюс коммуналка.«У меня за городом есть дача. Решила съехать туда, а столичную квартиру сдать в аренду. Я впервые этим занимаюсь, переживаю. Но нужны деньги, за большим рублем не гонюсь, поэтому решила такую цену поставить», — рассказывает «Вести. Люди» Светлана.Несмотря на более чем демократичную цену как для центра столицы, звонков поступает очень мало. Для многих аренда сейчас стала просто не актуальной, а другие не верят, что двушку в таком месте можно арендовать за менее чем $400 в месяц.Впрочем, если желающие найдутся, тоКРОВОСІСІПоскольку еще недавно двухкомнатную квартиру минимум чем за 14 тыс. грн нельзя было снять даже на левом берегу. А квартира в центре столицы на Печерске тянет все 20 тыс. грн. К тому же она в отличном состоянии, с хорошим ремонтом и мебелью. Недалеко находятся станции метро «Арсенальная» и «Крещатик», да и до Майдана рукой подать. Хозяйка думает.«До июня еще выживу»Хуже всего тем, кто сдавал квартиры в посуточную аренду. Железнодорожное и авиасообщение закрыто, практически никто не ездит в другие города даже на своем авто.Некоторые уже пытаются сдать жилье в долгосрочную аренду, хотя большинство ждет окончания карантина, рассчитывая летом, в туристический сезон, вернуть потери.Это подтверждает иТри категории арендодателейКак пояснил «Вести. Люди» риелтор Андрей Мельничук, сегодня на рынке аренды столичного жилья, как и по всей стране, сложилась интересная ситуация., — говорит Андрей Мельничук.Оживление ждут к концу летаКак считают риелторы, сейчас настало действительно «золотое» время для квартиросъемщиков, которые решили улучшить свое съемное жилье.«Есть много хозяев, которые не идут на уступки. Но много и тех, кто делает скидку. Потому сейчас наступил некий сезон переездов с одной квартиры на другую. У меня был случай, когда хозяева моим клиентам не снизили квартплату, а, наоборот, подняли на 1000 грн, сказав, что, дескать, они остались без работы и им нужно как-то жить. Понятное дело, что семья решила съехать и нашла не просто дешевле вариант, но и лучше — в доме поновее, с качественным ремонтом и мебелью, удобной транспортной развязкой. Как я заметила, сегодня много сделок проходит именно такого плана — арендаторы находят лучше жилье, чем было», — рассказывает «Вести. Люди» риелтор Елена.Те же, кто идет на уступки, сбрасывают чуть ли не 50% стоимости аренды на время карантина. Это даст пусть и меньший, но все же доход. Ведь предугадать, как быстро стабилизируется ситуация, сложно. По самым радужным прогнозам риелторов, наплыв потенциальных арендаторов можно ожидать по окончании карантина — в июле-сентябре.Пригород на вес золота«Сегодня наибольший спрос на аренду загородной недвижимости — домов со своим участком. Во-первых, этому способствует теплая весна. А, во-вторых, карантин. За городом можно свободно, без маски, выйти во двор. Сегодня аренда за городом даже поднялась в цене процентов на 20», — отмечает Андрей Мельничук.Cтоимость аренды домов за городом самая разная — можно снять дом и за $500, и за $3000. Цена зависит от удаленности от Киева и наличия или отсутствия удобств.Скажем, дача за 30 км от столицы — с удобствами во дворе, вдали от супермаркетов, аптек и больниц — обойдется в $500 в месяц.Если же снимать полноценный дом со всеми удобствами недалеко от Киева, скажем, в Козине, меньше $2 тыс. в месяц он не будет стоить.К слову, как ни странно, но несмотря на то, что первые зараженные коронавирусом в Украине были из элитных поселков под Киевом, больше всего запросов на поиск отдельного коттеджа поступает именно в Козине. За ним идет Вышгородский район, киевские Осокорки, Киево-Святошинский и Бориспольский районы.