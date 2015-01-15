Додано: Суб 25 кві, 2020 03:00

jump написав: 1472580369 написав: Оренда то падає в тан-тарари, а от забудовники, навіть, на гривню не опустили ціни за останній місяць!

Чи вже після карантину почнуть рух в долини? Оренда то падає в тан-тарари, а от забудовники, навіть, на гривню не опустили ціни за останній місяць!Чи вже після карантину почнуть рух в долини?



з валютної гілки:



"Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился" з валютної гілки:"Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился"

Один мій товариш ще раніше задумав покращити свої житлові умови - придбавши 2к квартиру, а 1к в якій він зараз проживає, планувалось віддати в довготривалу оренду.Так вийшло, що в 2019 необхідна сума +/- була, і з огляду на те, що ціни зростали, окресливши райони які йому подобались він десь з вересня почав потрохи маніторити ринок. Розглядалась як і вторинка в хорошому стані (після ремонту - без пєців, без ЦО з правильним плануванням) так і первинний ринок. Хоч Я не фахівець, на мене було покладено роль другої пари очей - мол пішли, може я чогось не помічу, то може ти замітиш.До чого я це вів:1) на первинці ще до кризи забудовники готові були йти на поступки (з того, що відвідано, нам сходу було озвучено знижку 8 - 10%) .2) на вторинці хороші варіанти розлітались миттєво. Те, що висіло або було ніяке або коштувало нереальних грошей.Пофакту - обійшли кілька десятків квартир, прийшла криза і не куплено нічого.Іхоча зараз ідея/бажання товариша втратило актуальність. Як Я, так і він по звичці час від часу переглядаємо оголошення.Моя думка по вторинці на моменті:1. Частина продавців нікуди не поспішає. Складається враження, що люди тупо викотили ціну за яку готові розстатись зі своєю квартирою, і на ринок, і на ситуацію в світі, і в країні їм пох....2. Інша частина - ті хто хотів продати, розуміють, що зараз не найкращий час і відклали своє рішення на потім3. Залишились ті кому горить. Поки їх не так багато, ну і хороші варіанти (ціна/якість) продовжують продаватись швидко.По первинці:1. Заперечення2. Гнів3. Торг4. Депресія5. ПрийняттяЦе етапи типової реакції людини на негативні новини.Так от, мені здається, що більшісь забудовників ще знаходяться на стадії заперечення, пройшло ще не достатньо часу - всього 1-1,5 місяця (від початку того всього шухеру)! Чомусь Я відчуваю, що головні дисконти нас чекають попереду....