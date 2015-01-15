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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 502503504505
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:03

Кіцмей (засновник SoftServe) відкрито говорить що вони після кризи переглянуть свої пріоритети всіх тримати в офісі.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Глобальна економічна криза тільки починається – президент SoftServe Тарас Кицмей – Forbes
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:44

  jump написав:Кіцмей (засновник SoftServe) відкрито говорить що вони після кризи переглянуть свої пріоритети всіх тримати в офісі.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Глобальна економічна криза тільки починається – президент SoftServe Тарас Кицмей – Forbes


James, це не ти часом? :D
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:32

  1472580369 написав:Оренда то падає в тан-тарари, а от забудовники, навіть, на гривню не опустили ціни за останній місяць!
Чи вже після карантину почнуть рух в долини?


з валютної гілки:

"Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился"
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 01:38

Короткий огляд текучого стану ринку оренди квартир у місті Лева

http://tvoemisto.tv/news/yak_u_lvovi_zm ... 08769.html
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 03:00

  jump написав:
  1472580369 написав:Оренда то падає в тан-тарари, а от забудовники, навіть, на гривню не опустили ціни за останній місяць!
Чи вже після карантину почнуть рух в долини?


з валютної гілки:

"Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился"


Один мій товариш ще раніше задумав покращити свої житлові умови - придбавши 2к квартиру, а 1к в якій він зараз проживає, планувалось віддати в довготривалу оренду.
Так вийшло, що в 2019 необхідна сума +/- була, і з огляду на те, що ціни зростали, окресливши райони які йому подобались він десь з вересня почав потрохи маніторити ринок. Розглядалась як і вторинка в хорошому стані (після ремонту - без пєців, без ЦО з правильним плануванням) так і первинний ринок. Хоч Я не фахівець, на мене було покладено роль другої пари очей - мол пішли, може я чогось не помічу, то може ти замітиш.
До чого я це вів:
1) на первинці ще до кризи забудовники готові були йти на поступки (з того, що відвідано, нам сходу було озвучено знижку 8 - 10%) .
2) на вторинці хороші варіанти розлітались миттєво. Те, що висіло або було ніяке або коштувало нереальних грошей.
Пофакту - обійшли кілька десятків квартир, прийшла криза і не куплено нічого.
Іхоча зараз ідея/бажання товариша втратило актуальність. Як Я, так і він по звичці час від часу переглядаємо оголошення.

Моя думка по вторинці на моменті:
1. Частина продавців нікуди не поспішає. Складається враження, що люди тупо викотили ціну за яку готові розстатись зі своєю квартирою, і на ринок, і на ситуацію в світі, і в країні їм пох....
2. Інша частина - ті хто хотів продати, розуміють, що зараз не найкращий час і відклали своє рішення на потім
3. Залишились ті кому горить. Поки їх не так багато, ну і хороші варіанти (ціна/якість) продовжують продаватись швидко.

По первинці:
1. Заперечення
2. Гнів
3. Торг
4. Депресія
5. Прийняття
Це етапи типової реакції людини на негативні новини.
Так от, мені здається, що більшісь забудовників ще знаходяться на стадії заперечення, пройшло ще не достатньо часу - всього 1-1,5 місяця (від початку того всього шухеру)! Чомусь Я відчуваю, що головні дисконти нас чекають попереду....
Львівський БатяР
 
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