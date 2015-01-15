Глобальна економічна криза тільки починається – президент SoftServe Тарас Кицмей – Forbes
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 кві, 2020 11:03
Кіцмей (засновник SoftServe) відкрито говорить що вони після кризи переглянуть свої пріоритети всіх тримати в офісі.
Глобальна економічна криза тільки починається – президент SoftServe Тарас Кицмей – Forbes
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:44
James, це не ти часом?
Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:32
з валютної гілки:
"Могу прокомментировать слухи о повышении цен, как сотрудник достаточно крупной девелоперской компании в Одессе. Ничего подобного нет. Есть снижение, маскируемое следующим образом: специальный курс доллара для расчетов: у кого 26, а у кого и 25,5; скидки, которые даются индивидуально (в зависимости от условий оплаты, до 10%); рассрочка без удорожания (под реальный 0 процентов годовых). Пишут о повышении, в надежде подстегнуть спрос, который снизился"
Додано: Суб 25 кві, 2020 01:38
Короткий огляд текучого стану ринку оренди квартир у місті Лева
Додано: Суб 25 кві, 2020 03:00
Один мій товариш ще раніше задумав покращити свої житлові умови - придбавши 2к квартиру, а 1к в якій він зараз проживає, планувалось віддати в довготривалу оренду.
Так вийшло, що в 2019 необхідна сума +/- була, і з огляду на те, що ціни зростали, окресливши райони які йому подобались він десь з вересня почав потрохи маніторити ринок. Розглядалась як і вторинка в хорошому стані (після ремонту - без пєців, без ЦО з правильним плануванням) так і первинний ринок. Хоч Я не фахівець, на мене було покладено роль другої пари очей - мол пішли, може я чогось не помічу, то може ти замітиш.
До чого я це вів:
1) на первинці ще до кризи забудовники готові були йти на поступки (з того, що відвідано, нам сходу було озвучено знижку 8 - 10%) .
2) на вторинці хороші варіанти розлітались миттєво. Те, що висіло або було ніяке або коштувало нереальних грошей.
Пофакту - обійшли кілька десятків квартир, прийшла криза і не куплено нічого.
Іхоча зараз ідея/бажання товариша втратило актуальність. Як Я, так і він по звичці час від часу переглядаємо оголошення.
Моя думка по вторинці на моменті:
1. Частина продавців нікуди не поспішає. Складається враження, що люди тупо викотили ціну за яку готові розстатись зі своєю квартирою, і на ринок, і на ситуацію в світі, і в країні їм пох....
2. Інша частина - ті хто хотів продати, розуміють, що зараз не найкращий час і відклали своє рішення на потім
3. Залишились ті кому горить. Поки їх не так багато, ну і хороші варіанти (ціна/якість) продовжують продаватись швидко.
По первинці:
1. Заперечення
2. Гнів
3. Торг
4. Депресія
5. Прийняття
Це етапи типової реакції людини на негативні новини.
Так от, мені здається, що більшісь забудовників ще знаходяться на стадії заперечення, пройшло ще не достатньо часу - всього 1-1,5 місяця (від початку того всього шухеру)! Чомусь Я відчуваю, що головні дисконти нас чекають попереду....
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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