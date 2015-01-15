Львівський БатяР написав:
- у Львові в старих Австрійських будинках часто можно зустріти квартири з пічним опаленням на газу. П'єц, то є піч для опалення, як правило на газу обкладена добротним кафелем (іноді так гарно, що люди залишають її після ремонту).
- не правильним в нас називають коли вхід в квартиру йде по загальному балкону і в кухню.
Пєц файна штука , якщо вміти користуватися.В нас в австрійському будинку було два конвектора в крайніх кімнатах і пєц в середній (площа десь 22 квадрата).До -5 на вулиці палили один раз на добу 1 годину, холодніше два рази.