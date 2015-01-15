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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 15:27

  Львівський БатяР написав:
  V2 написав:
  Львівський БатяР написав:без пєців, без ЦО з правильним плануванням


Що таке "пєц" та "правильне планування"?


- у Львові в старих Австрійських будинках часто можно зустріти квартири з пічним опаленням на газу. П'єц, то є піч для опалення, як правило на газу обкладена добротним кафелем (іноді так гарно, що люди залишають її після ремонту).
- не правильним в нас називають коли вхід в квартиру йде по загальному балкону і в кухню.

Пєц файна штука , якщо вміти користуватися.В нас в австрійському будинку було два конвектора в крайніх кімнатах і пєц в середній (площа десь 22 квадрата).До -5 на вулиці палили один раз на добу 1 годину, холодніше два рази.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 15:47

сонцесяйний хрунь скорочує свою дармограйську і роздуту до неймовірних розмірів структуру 8)

Мер Львова оголосив про масове скорочення працівників міськради
Задля економії бюджету з різних структур міськради звільнять понад 180 людей

У міськраді Львова через кризу оптимізують чисельність працівників. Про це у своєму зверненні до львів'ян заявив Андрій Садовий. За його словами, чисельність мерії зменшать на 181 людину, тобто звільнять кожного десятого співробітника.

«За квітень ми очікуємо мінус 70 млн грн. до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, вже болить голова, бо треба буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо. Тому ми прийняли не просте рішення — ми вирішили оптимізувати чисельність працівників міської ради і ми зменшуємо її на 181 людину, – заявив​ 25 квітня мер Львова.

Наразі невідомо, чи йдеться про працівників лише мерії чи й комунальних підприємств. Також невідомо, з яких відділів та управлінь будуть скорочувати людей. Це питання будуть розглядати депутати під час сесії міськради 28 квітня.

Загалом у виконавчих органах ЛМР працюють 1810 осіб :shock: , але близько 300 із них – це чиновники райадміністрацій.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:49

П'єц файна штука, але ККД в нього низький.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:57

  Львівський БатяР написав:
  V2 написав:
  Львівський БатяР написав:без пєців, без ЦО з правильним плануванням


Що таке "пєц" та "правильне планування"?


- у Львові в старих Австрійських будинках часто можно зустріти квартири з пічним опаленням на газу. П'єц, то є піч для опалення, як правило на газу обкладена добротним кафелем (іноді так гарно, що люди залишають її після ремонту).
- не правильним в нас називають коли вхід в квартиру йде по загальному балкону і в кухню.


Дякую!
То є Львів! :)
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:58

  Львівський БатяР написав:П'єц файна штука, але ККД в нього низький.


І газу бере дай бог :D
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:06

  Ethereum написав:
  Львівський БатяР написав:П'єц файна штука, але ККД в нього низький.


І газу бере дай бог :D

Приблизно куб за годину.
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Шо з Долярчиком?
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  Vadim V написав:Шо з Долярчиком?

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deniska
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:47

  deniska написав:
  Vadim V написав:Шо з Долярчиком?

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І до купи лоток з роверами закрили на караниин.
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