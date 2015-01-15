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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 19:34

  athena1 написав:
  Львівський БатяР написав:Якщо ми говоримо про вторинку то сума коливалася в залежності від стану (давність і якість ремонту) і пакету який би входив в ціну квартири (нпр. Мможливість використання меблів і побутової техніки попереднього власника). Я б сказав так.. Десь від 1000/м2 за варіант де треба трохи прикластись, до 1200/м2 за варіан заїзджай та живи.
Первинка десь 1100/м2 за близький до здачі або зданий не терміт.
Бажаний метраж від 60-70м2.
Поверх не перший не останній.

За вторинку майже так. Може бути трошки менше. Первинка ж як на мене дешевша має бути. Хоча я не дуже в первинці спєц.. Там хіба , що пданування (як правило) краще.
Я спитав, бо в мене є варіант (купували дітям і здаємо), але дітям вже не треба. Одне за бугром і вже там має, друге - має ткт і каже. щоби я продав. Чухаю "рєпу" :roll:

На первинку закладали таку суму бо в бажаних локаціях обмежена кількість будівництва. Що до кращого в первинці, до планування додавби нові комунікації ну і можливо сусідів (відсутність пяниць і наркетів)
Що таке ткт?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:55

Колега шукає квартиру без посередників

Можливо продається квартира, нормальний житловий стан, совковий будинок, чешка, 2-кімнатна, розгляне варіанти. Порядне відношення до продавця.
Можна в особисті повідомлення
jump
 
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