Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:Якщо ми говоримо про вторинку то сума коливалася в залежності від стану (давність і якість ремонту) і пакету який би входив в ціну квартири (нпр. Мможливість використання меблів і побутової техніки попереднього власника). Я б сказав так.. Десь від 1000/м2 за варіант де треба трохи прикластись, до 1200/м2 за варіан заїзджай та живи. Первинка десь 1100/м2 за близький до здачі або зданий не терміт. Бажаний метраж від 60-70м2. Поверх не перший не останній.
За вторинку майже так. Може бути трошки менше. Первинка ж як на мене дешевша має бути. Хоча я не дуже в первинці спєц.. Там хіба , що пданування (як правило) краще. Я спитав, бо в мене є варіант (купували дітям і здаємо), але дітям вже не треба. Одне за бугром і вже там має, друге - має ткт і каже. щоби я продав. Чухаю "рєпу"
На первинку закладали таку суму бо в бажаних локаціях обмежена кількість будівництва. Що до кращого в первинці, до планування додавби нові комунікації ну і можливо сусідів (відсутність пяниць і наркетів) Що таке ткт?
Новобудову на Личаківській зводять із порушеннями. Львів’ян закликають не купувати там житло
Паспорт фасаду не дали на погодження.
У Львові на вул. Личаківській, 86 зводять новобудову, однак із порушеннями опорядження фасаду. Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.
«Будинок, який проєктують на вул. Личаківській, 86, отримав містобудівні умови та обмеження влітку минулого року. Там була гранична відмітка 21,5, зараз немає інформації, яка нині гранична відмітка, бо перевірки ще не було від ДАБІ. Але бачимо, що фасад будинку суттєво відрізняється від тих параметрів, про які йшлося в МУО», – каже він. http://tvoemisto.tv/news/novobudovu_na_ ... 09402.html
Львів - місто мільйонник! Цей Форум - тисячі людей переглядають!
А тут пишуть - "ти да я да ми с тобой"!
НЕВЖЕ, МАЙЖЕ, НІКОГО НЕ ЦІКАВИТЬ ЛЬВІВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ???
Рух цін? Розтермінування/акції? Цікаві ЖК?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!