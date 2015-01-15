Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:Якщо ми говоримо про вторинку то сума коливалася в залежності від стану (давність і якість ремонту) і пакету який би входив в ціну квартири (нпр. Мможливість використання меблів і побутової техніки попереднього власника). Я б сказав так.. Десь від 1000/м2 за варіант де треба трохи прикластись, до 1200/м2 за варіан заїзджай та живи. Первинка десь 1100/м2 за близький до здачі або зданий не терміт. Бажаний метраж від 60-70м2. Поверх не перший не останній.
За вторинку майже так. Може бути трошки менше. Первинка ж як на мене дешевша має бути. Хоча я не дуже в первинці спєц.. Там хіба , що пданування (як правило) краще. Я спитав, бо в мене є варіант (купували дітям і здаємо), але дітям вже не треба. Одне за бугром і вже там має, друге - має ткт і каже. щоби я продав. Чухаю "рєпу"
На первинку закладали таку суму бо в бажаних локаціях обмежена кількість будівництва. Що до кращого в первинці, до планування додавби нові комунікації ну і можливо сусідів (відсутність пяниць і наркетів) Що таке ткт?
Новобудову на Личаківській зводять із порушеннями. Львів’ян закликають не купувати там житло
Паспорт фасаду не дали на погодження.
У Львові на вул. Личаківській, 86 зводять новобудову, однак із порушеннями опорядження фасаду. Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.
«Будинок, який проєктують на вул. Личаківській, 86, отримав містобудівні умови та обмеження влітку минулого року. Там була гранична відмітка 21,5, зараз немає інформації, яка нині гранична відмітка, бо перевірки ще не було від ДАБІ. Але бачимо, що фасад будинку суттєво відрізняється від тих параметрів, про які йшлося в МУО», – каже він. http://tvoemisto.tv/news/novobudovu_na_ ... 09402.html
Львів - місто мільйонник! Цей Форум - тисячі людей переглядають!
А тут пишуть - "ти да я да ми с тобой"!
НЕВЖЕ, МАЙЖЕ, НІКОГО НЕ ЦІКАВИТЬ ЛЬВІВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ???
Рух цін? Розтермінування/акції? Цікаві ЖК?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Львів - місто мільйонник! Цей Форум - тисячі людей переглядають!
А тут пишуть - "ти да я да ми с тобой"!
НЕВЖЕ, МАЙЖЕ, НІКОГО НЕ ЦІКАВИТЬ ЛЬВІВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ???
Рух цін? Розтермінування/акції? Цікаві ЖК?
Все цікавить! Але спочатку хочеться дочитати до кінця гілку. А тут 508 сторінок. Проходжу літо 2018... Це десь тоді як пан Acurt вирішив покинути гілку. Читається панове як справжній детектив! Дуже захопливо, звикаєш до головних героїв, складається враження ніби знайомий із ними. Почерпнув дуже багато корисної інформації!
Багато компаній залишать частину співробітників на віддаленій роботі навіть після карантину - ЄБА
Бізнес готується поступово виходити з карантину, проте багато компаній залишать частину своїх співробітників на віддаленій роботі навіть після карантину.
Про це повідомила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.
“Карантин показав, що зовсім не обов’язково всій команді перебувати в офісі, щоб дати хороший результат. Багато компаній будуть серйозно переглядати кількість квадратних метрів, які вони орендують, і скорочувати ці площі. Тобто, співробітники будуть не на 100% працювати в офісі. Можливо, бізнес буде вводити комбінований формат роботи. Навіть ми як організація розглядаємо для себе можливість скорочення квадратних метрів, які ми орендуємо, враховуючи, що частина співробітників буде працювати з дому”, – сказала Дерев’янко.
За її словами, 22 травня, коли очікується наступний етап послаблення карантину, компанії навряд чи виведуть 100% штату на роботу.
“Будуть робити це поступово: хтось виведе спочатку чверть персоналу, хтось – половину. І будуть стежити за розвитком ситуації. Багато компаній адаптувалися до віддаленого режиму роботи, тому з огляду на те, що все ж залишаються ризики, будуть перебувати в такому напівкарантинному режимі ще тривалий час”, – пояснила виконавчий директор ЄБА.
Якщо раніше бізнес оцінював нинішній режим роботи як тимчасовий, то сьогодні готується продовжити його навіть восени, зазначає вона.
“Наприклад, ми розглядаємо можливість нашої спільної щорічної зустрічі, яку заплановано на листопад, в онлайн-режимі. Тобто, ми допускаємо: навіть в листопаді ми все ще будемо зустрічатися в онлайні”, – підкреслила Дерев’янко.
Вона додала, що на івент-індустрію карантин вплинув драматично.
“Хоча ми і неприбуткова організація, проведення наших конференцій та інших подій займало досить велику частину діяльності. Тепер ми частково перейшли в онлайн. Багато в чому це простіше – легше залучити спікерів та учасників. Однак окупити зусилля, витрачені на організацію таких заходів, складніше. У врешті-решт, люди хочуть спілкуватися між собою”, – пояснила Дерев’янко.
История повторяется И тут мы подходим к словам экс-тренера львовского клуба «Барком-Кажаны», предлагающего вернуть Львов в Польшу хотя бы в волейболе. Слышать такие слова от него не удивительно. Ян Сух – поляк. А в польском обществе, в особенности его патриотической части, до сих пор существует претензия на так называемые кресы всходни, то есть на (утраченные) восточные территории. В том числе и Львов. На официальном уровне эту претензию, конечно, польские политики не подтверждают. Однако вот уже больше 10 лет раздают на Украине «карту поляка» (документ, облегчающий пребывание и дальнейшую легализацию в Польше). Количество украинских студентов в польских вузах растет каждый год, не говоря уже об украинской диаспоре в Польше, а также многочисленной армии украинских гастарбайтеров. Теперь, как видим, вслед за студентами и гастарбайтерами потянулись и спортивные команды. Все та же новейшая история Украины учит, что изменить и переиначить можно всё. Залог успеха – постепенность и постоянство. Сегодня львовские волейболисты первыми подают заявку в польскую лигу, и это обсуждают все спортивные СМИ. Завтра это станет обычным делом. А еще через пару лет каких-нибудь форм интеграции с западным соседом затребуют уже административные единицы.
Тем более, что идеологическое обоснование такой реинтеграции ведется украинскими политиками уже давно: каждый год со стороны Украины доносится стон о преступном пакте Молотова – Риббентропа. Ежегодные же указания на то, что это подрывает легитимность нахождения западных областей в составе Украины, регулярно остаются без ответа. Следовательно, именно таков курс по крайней мере части украинских националистов – как и почти сто лет назад. Такой вот национализм: с кем угодно, лишь бы не с «москалями». И это лишь на первый взгляд кажется парадоксом. Проблема украинской самостийности на самом деле та же, что и у самодеятельных спортивных обществ Галиции в 20-х годах прошлого века. Им крайне сложно выжить в чистом, дистиллированном виде. В том числе потому, что лучшим украинским спортсменам (равно как и писателям, ученым, артистам и т. п.) очень быстро становится тесно в рамках этой самостийности. И это ставит их перед выбором: смириться и деградировать, либо идти дальше. Не обязательно в польский спорт, лиги и чемпионаты, ведь точно так же в свое время украинские спортсмены находили себя в советском спорте. А некоторые (уже в новейшее время) точно так же уходят в российский спорт.
Що сказати? Протиріч в нашій країні повно і добре, якшо ми їх повільно загасимо, але я песиміст... Але для ЛРЖН це може бути гарною опортуніті, так що Долярчик, бери ще одну хату, поки дешево.