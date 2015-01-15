Додано: Пон 18 тра, 2020 08:50

Багато компаній залишать частину співробітників на віддаленій роботі навіть після карантину - ЄБА







Бізнес готується поступово виходити з карантину, проте багато компаній залишать частину своїх співробітників на віддаленій роботі навіть після карантину.



Про це повідомила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.



“Карантин показав, що зовсім не обов’язково всій команді перебувати в офісі, щоб дати хороший результат. Багато компаній будуть серйозно переглядати кількість квадратних метрів, які вони орендують, і скорочувати ці площі. Тобто, співробітники будуть не на 100% працювати в офісі. Можливо, бізнес буде вводити комбінований формат роботи. Навіть ми як організація розглядаємо для себе можливість скорочення квадратних метрів, які ми орендуємо, враховуючи, що частина співробітників буде працювати з дому”, – сказала Дерев’янко.



За її словами, 22 травня, коли очікується наступний етап послаблення карантину, компанії навряд чи виведуть 100% штату на роботу.



“Будуть робити це поступово: хтось виведе спочатку чверть персоналу, хтось – половину. І будуть стежити за розвитком ситуації. Багато компаній адаптувалися до віддаленого режиму роботи, тому з огляду на те, що все ж залишаються ризики, будуть перебувати в такому напівкарантинному режимі ще тривалий час”, – пояснила виконавчий директор ЄБА.



Якщо раніше бізнес оцінював нинішній режим роботи як тимчасовий, то сьогодні готується продовжити його навіть восени, зазначає вона.



“Наприклад, ми розглядаємо можливість нашої спільної щорічної зустрічі, яку заплановано на листопад, в онлайн-режимі. Тобто, ми допускаємо: навіть в листопаді ми все ще будемо зустрічатися в онлайні”, – підкреслила Дерев’янко.



Вона додала, що на івент-індустрію карантин вплинув драматично.



“Хоча ми і неприбуткова організація, проведення наших конференцій та інших подій займало досить велику частину діяльності. Тепер ми частково перейшли в онлайн. Багато в чому це простіше – легше залучити спікерів та учасників. Однак окупити зусилля, витрачені на організацію таких заходів, складніше. У врешті-решт, люди хочуть спілкуватися між собою”, – пояснила Дерев’янко.