Так-так!
Коли орендний попит скукожиться, в тих квартирах можна організувати, наприклад, склад велосипедів чи запчастин, якими торгує пан Гривенник.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:44
Так-так!
Коли орендний попит скукожиться, в тих квартирах можна організувати, наприклад, склад велосипедів чи запчастин, якими торгує пан Гривенник.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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