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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:44

  jump написав:
  change_pm написав:Але для ЛРЖН це може бути гарною опортуніті, так що Долярчик, бери ще одну хату, поки дешево.


можна одразу під’їзд або й кілька 8)
забудовани засипають пропозиціями - тільки для Вас і тільки саме зараз :lol:

Так-так!
Коли орендний попит скукожиться, в тих квартирах можна організувати, наприклад, склад велосипедів чи запчастин, якими торгує пан Гривенник.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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