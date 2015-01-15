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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:42
jump написав: change_pm написав:
Але для ЛРЖН це може бути гарною опортуніті, так що Долярчик, бери ще одну хату, поки дешево.
можна одразу під’їзд або й кілька
забудовани засипають пропозиціями - тільки для Вас і тільки саме зараз
Мені вже навіть кавомашина , відразу після ввімкнення запропонувала купити Малоголосківські пагорби від Лев Девелопмент з 20% знижкою
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