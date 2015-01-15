Мені вже навіть кавомашина , відразу після ввімкнення запропонувала купити Малоголосківські пагорби від Лев Девелопмент з 20% знижкою
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:42
Мені вже навіть кавомашина , відразу після ввімкнення запропонувала купити Малоголосківські пагорби від Лев Девелопмент з 20% знижкою
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:04
незабаром з літаків будуть засипати місто листівками із пропозицією купити оптом квартирки у Львові
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Жарти-жартами, але чи дійсно почали забудовники знижувати ціни?
Бо я щось вже з місяць не заглядував на сайти забудовників(чи на лун)
Хоча, я свої депокотлетки перекладую до осені/зими, так як думаю, що попереду - найцікавішше!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:44
В догонку до мого попереднього дописа на цій гілці про Львів і Польщу:
- гарна ініціатива, але є завжди але...
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:38
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