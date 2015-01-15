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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:42

  jump написав:
  change_pm написав:Але для ЛРЖН це може бути гарною опортуніті, так що Долярчик, бери ще одну хату, поки дешево.


можна одразу під’їзд або й кілька 8)
забудовани засипають пропозиціями - тільки для Вас і тільки саме зараз :lol:

Мені вже навіть кавомашина , відразу після ввімкнення запропонувала купити Малоголосківські пагорби від Лев Девелопмент з 20% знижкою ;)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:04

  Bolt написав:
  jump написав:
  change_pm написав:Але для ЛРЖН це може бути гарною опортуніті, так що Долярчик, бери ще одну хату, поки дешево.


можна одразу під’їзд або й кілька 8)
забудовани засипають пропозиціями - тільки для Вас і тільки саме зараз :lol:

Мені вже навіть кавомашина , відразу після ввімкнення запропонувала купити Малоголосківські пагорби від Лев Девелопмент з 20% знижкою ;)


незабаром з літаків будуть засипати місто листівками із пропозицією купити оптом квартирки у Львові :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Жарти-жартами, але чи дійсно почали забудовники знижувати ціни?
Бо я щось вже з місяць не заглядував на сайти забудовників(чи на лун)

Хоча, я свої депокотлетки перекладую до осені/зими, так як думаю, що попереду - найцікавішше! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:44

В догонку до мого попереднього дописа на цій гілці про Львів і Польщу:
- гарна ініціатива, але є завжди але...
Національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами Польщі оголосив конкурс заявок на будівництво та модернізацію очисних споруд і централізованого каналізування в межах державної програми «Інвестиції в управління стічними водами за межами країни». Міста та села Львівської області мають право взяти в ньому участь та отримати кошти на покращення водовідведення.

https://zaxid.net/polshha_profinansuye_ ... i_n1502345
change_pm
 
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в Шевченківському гаю рубають дерева і будують адмін будівлі і фестівський ресторан
Доля нищить геть усе, до чого дотягнеться...

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jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:40

Лукаша, 1
Людям закрили сонце назавжди...
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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:00

Коли почнеться дешевій на ринку Львівської нерухомості???!

От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!

Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС :shock: на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)

І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)

Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)

Але, забудовники знижувати ціни не поспішають... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 00:23

  Долярчик написав:От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!

Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС :shock: на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)

І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)

Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)

Але, забудовники знижувати ціни не поспішають... :roll:


А в чому ціну фіксувати? В гривні? Так в нас же ревал по ній за 2а місяці. ІМХО щоб ціна на нерухомість впала як в 2014 треба щоб і курс падав як тоді.
Львівський БатяР
 
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