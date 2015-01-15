Мені вже навіть кавомашина , відразу після ввімкнення запропонувала купити Малоголосківські пагорби від Лев Девелопмент з 20% знижкою
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:42
Мені вже навіть кавомашина , відразу після ввімкнення запропонувала купити Малоголосківські пагорби від Лев Девелопмент з 20% знижкою
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:04
незабаром з літаків будуть засипати місто листівками із пропозицією купити оптом квартирки у Львові
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Жарти-жартами, але чи дійсно почали забудовники знижувати ціни?
Бо я щось вже з місяць не заглядував на сайти забудовників(чи на лун)
Хоча, я свої депокотлетки перекладую до осені/зими, так як думаю, що попереду - найцікавішше!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:44
В догонку до мого попереднього дописа на цій гілці про Львів і Польщу:
- гарна ініціатива, але є завжди але...
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:38
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:00
Коли почнеться дешевій на ринку Львівської нерухомості???!
От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!
Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)
І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)
Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)
Але, забудовники знижувати ціни не поспішають...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 26 тра, 2020 00:23
А в чому ціну фіксувати? В гривні? Так в нас же ревал по ній за 2а місяці. ІМХО щоб ціна на нерухомість впала як в 2014 треба щоб і курс падав як тоді.
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:30
Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))
Хмммм, так взимку було і 23,хх, і 24,хх, і 25,хх - а зараз 26,8!
Але, Ви мабуть маєте на увазі, що курс має стрибнути вище 30, тоді і ціни просядуть?
Тобто, просто тільки за рахунок курсу, а так - то в гривні ТІЛЬКИ ДОРОЖАЙ?
п. с.
Отак завжди - думав, що поперекладаю депокотлетки на осінь-зиму під 17,5-18,5% а там ще й ціна просяде на новобуди і буде "подвійний профіт"!
А воно он як Міхалич ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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