Bolt
Питання в іншому: що з львівськими цінами на новобуди?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:38
Bolt
Питання в іншому: що з львівськими цінами на новобуди?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:16
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:35
Львівські ІТ-компанії виходитимуть на роботу імовірно по третині працівників. І хоча продуктивність роботи не зменшилася, дистанційна робота у довгостроковій перспективі матиме свої негативні наслідки.
Наразі офіси простоюють, кілька людей таки забезпечують роботу серверів. Хоча є і такі, що звільнили приміщення – через те, що орендодавці не погоджувались зменшити оренду.
«Орендодавці у більшості пішли назустріч щодо зменшення оренди на період карантину. Репутація тих, хто не пішов, думаю, на ринку знизиться. Були компанії, які прийняли рішення з’їхати з офісу після того, як їм відмовили переглянути вартість оренди, і по завершенню шукати новий. Якщо немає розуміння, то краще шукати орендодавця як партнера в іншому місці», – каже Степан Веселовський.
Тому на сайтах нерухомості з’явилися оголошення про оренду колишніх IT-офісів. «Що ж, успіху у пошуку нових орендарів у такий час. Адже ми всі в одному човні. Я не думаю, що буде черга до того офісу після карантину»
Ця криза торкнеться кожного, якщо вже не торкнулася. До кінця року її відчує кожен
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:48
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