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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:38

Bolt
Питання в іншому: що з львівськими цінами на новобуди?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:16

  Долярчик написав:Bolt
Питання в іншому: що з львівськими цінами на новобуди?

Мене зара цікавить по чому ділянки в моєму селі.Бо котеджі будують як скажені.Я би прикупив з десять соток.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:35

Львівські ІТ-компанії виходитимуть на роботу імовірно по третині працівників. І хоча продуктивність роботи не зменшилася, дистанційна робота у довгостроковій перспективі матиме свої негативні наслідки.

Наразі офіси простоюють, кілька людей таки забезпечують роботу серверів. Хоча є і такі, що звільнили приміщення – через те, що орендодавці не погоджувались зменшити оренду.

«Орендодавці у більшості пішли назустріч щодо зменшення оренди на період карантину. Репутація тих, хто не пішов, думаю, на ринку знизиться. Були компанії, які прийняли рішення з’їхати з офісу після того, як їм відмовили переглянути вартість оренди, і по завершенню шукати новий. Якщо немає розуміння, то краще шукати орендодавця як партнера в іншому місці», – каже Степан Веселовський.

Тому на сайтах нерухомості з’явилися оголошення про оренду колишніх IT-офісів. «Що ж, успіху у пошуку нових орендарів у такий час. Адже ми всі в одному човні. Я не думаю, що буде черга до того офісу після карантину»

Ця криза торкнеться кожного, якщо вже не торкнулася. До кінця року її відчує кожен

http://tvoemisto.tv/news/tsil__ne_vpast ... 09781.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:48

https://m.censor.net.ua/blogs/3198016/d ... trestarats
Bolt
 
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