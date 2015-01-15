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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:38

Bolt
Питання в іншому: що з львівськими цінами на новобуди?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:16

  Долярчик написав:Bolt
Питання в іншому: що з львівськими цінами на новобуди?

Мене зара цікавить по чому ділянки в моєму селі.Бо котеджі будують як скажені.Я би прикупив з десять соток.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:35

Львівські ІТ-компанії виходитимуть на роботу імовірно по третині працівників. І хоча продуктивність роботи не зменшилася, дистанційна робота у довгостроковій перспективі матиме свої негативні наслідки.

Наразі офіси простоюють, кілька людей таки забезпечують роботу серверів. Хоча є і такі, що звільнили приміщення – через те, що орендодавці не погоджувались зменшити оренду.

«Орендодавці у більшості пішли назустріч щодо зменшення оренди на період карантину. Репутація тих, хто не пішов, думаю, на ринку знизиться. Були компанії, які прийняли рішення з’їхати з офісу після того, як їм відмовили переглянути вартість оренди, і по завершенню шукати новий. Якщо немає розуміння, то краще шукати орендодавця як партнера в іншому місці», – каже Степан Веселовський.

Тому на сайтах нерухомості з’явилися оголошення про оренду колишніх IT-офісів. «Що ж, успіху у пошуку нових орендарів у такий час. Адже ми всі в одному човні. Я не думаю, що буде черга до того офісу після карантину»

Ця криза торкнеться кожного, якщо вже не торкнулася. До кінця року її відчує кожен

http://tvoemisto.tv/news/tsil__ne_vpast ... 09781.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:48

https://m.censor.net.ua/blogs/3198016/d ... trestarats
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:15

  Bolt написав:https://m.censor.net.ua/blogs/3198016/deriban_zapovdnika_yunesko_u_lvov_keyis_ukrzahdproektrestarats

Європейський мер, європейського міста. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:49

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:А в чому ціну фіксувати? В гривні? Так в нас же ревал по ній за 2а місяці. ІМХО щоб ціна на нерухомість впала як в 2014 треба щоб і курс падав як тоді.

Хмммм, так взимку було і 23,хх, і 24,хх, і 25,хх - а зараз 26,8!

Але, Ви мабуть маєте на увазі, що курс має стрибнути вище 30, тоді і ціни просядуть?
Тобто, просто тільки за рахунок курсу, а так - то в гривні ТІЛЬКИ ДОРОЖАЙ?

п. с.
Отак завжди - думав, що поперекладаю депокотлетки на осінь-зиму під 17,5-18,5% а там ще й ціна просяде на новобуди і буде "подвійний профіт"!
А воно он як Міхалич © :roll:

Очікую саме те, що ви написали. Фіксація цін в гривні ( скажімо по курсу 26 чи 27) можлива при курсі 30+.
Да і взагалі як на мене ви дуже поспішаєте з падінням ціни на новобуди, це не тогівля огірками де місяць карантину = втрата урожаю. Тут процеси протікають значно повільніше, припускаю, що забудовнику легше пару місяців почекати імітуючи рух на будові ніж спускати ціну, всеодно всі розуміють що у звязку з ситуацією в країні терміни здачі не будуть дотримані..
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:01

За крок до перевороту думок ©

Львівський БатяР
Ну тоді по логіці, ціни б мали ПОЧАТИ просідати десь з осені-зими?
Але, тільки ПОЧАТИ?!

Не весело тоді мені буде прийматись рішення восени-взимку, коли підійдуть кінцеві терміни моїх депокотлеток :roll:
Перекладати тоді їх знову - вже не дуже буде цікаво під 12-13%річних БРУТТО! :roll:
Тому, може все ж таки забетоную копитця в іпотечному бетоні :mrgreen:

Але то все "дасться чути" восени 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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