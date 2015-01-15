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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:34

  osafly написав:Та чекаю..На таку "ситуевину" в краіні с подальшим погіршенням платеспроможності,це якась діч,трамати такі ціни,єквіваленті Киівским новобудовам у центральних,та прицентральних районах міста біля метро.

Чекаємо кризу - нове вікно можливостей. Теж Львів привабив? :) Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:20

  Козак-характерник написав: Теж Львів привабив? :) Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні. :)


Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" :lol: Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:35

  osafly написав:
  Козак-характерник написав: Теж Львів привабив? :) Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні. :)


Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" :lol: Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.

Повністю погоджуюся! Тому й ціни іноді вище київських. Найзахідніший кордон. Пуйло навряд чи сунеться сюди. А в найгіршому варіанті, якщо псевдоеліта доканає державу, Польща пригадає 1939 і опинимося в Євросоюзі. Якби це цинічно не звучало, але реальність така і вважаю, що це один із факторів такого високого ціннику на нерухомість. Хто мислить стратегічно, тримає в голові такий сценарій. Київ мене взагалі не цікавить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:57

  osafly написав:
  Козак-характерник написав: Теж Львів привабив? :) Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні. :)


Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" :lol: Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.

Є схожі думки, але є також деякі незрозумілості, що буде з власністю чи нами, якщо трапиться Лемберг :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:00

  change_pm написав:Є схожі думки, але є також деякі незрозумілості, що буде з власністю чи нами, якщо трапиться Лемберг :?:

Давайте не нагнітати. Бум вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Польща - член Євросоюзу. Так що нової пацифікації точно не отримаємо. :) Новобуди, так точно чисті. З нерухомістю у центрі, звісно можуть бути варіанти.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 27 тра, 2020 23:01, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Повністю погоджуюся! Тому й ціни іноді вище київських. Найзахідніший кордон. Пуйло навряд чи сунеться сюди. А в найгіршому варіанті, якщо псевдоеліта доканає державу, Польща пригадає 1939 і опинимося в Євросоюзі. Якби це цинічно не звучало, але реальність така і вважаю, що це один із факторів такого високого ціннику на нерухомість. Хто мислить стратегічно, тримає в голові такий сценарій. Київ мене взагалі не цікавить.


Все верно Казаче..На счет Пуйла,ему гемор ни к чему,Львов ему не нужен однозначно,в отличии от остальной Украины.Вон Одесса-какой замечательный город,во всех отношениях...Но..Но...Но...Я не понаслышке знаю..Я в Одессе столько времени в год проводил...Не на отдыхе,нет...Жил..частями своей жизни.Знаю всю поднаготную..Хотел переезжать даже одно время..Люблю Одессу.Но после 2014г-оставил эти планы назавжды..Для меня Харьков и Одесса-это два нестабильных очага и зона риска,после всех событий.Но Львовские цены-реально шокируют...Причем,последние два года-нехило так скакануло...Я еще в 2015-17 присматривался,потом как то потерял интерес...Но не было таких цен-точно знаю.ЖК Британия строилась-вполне все в адеквате было.До сих пор жалею что не "вкис"..А теперь вот "бубочка" пришел и повеяло г....пардон,"ветром перемен....галимых" А тут такі прайси.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:03

  osafly написав:Все верно Казаче..На счет Пуйла,ему гемор ни к чему,Львов ему не нужен однозначно,в отличии от остальной Украины.Вон Одесса-какой замечательный город,во всех отношениях...Но..Но...Но...Я не понаслышке знаю..Я в Одессе столько времени в год проводил...Не на отдыхе,нет...Жил..частями своей жизни.Знаю всю поднаготную..Хотел переезжать даже одно время..Люблю Одессу.Но после 2014г-оставил эти планы назавжды..Для меня Харьков и Одесса-это два нестабильных очага и зона риска,после всех событий.Но Львовские цены-реально шокируют...Причем,последние два года-нехило так скакануло...Я еще в 2015-16 присматривался,потом как то потерял интерес...Но не было таких цен-точно знаю.ЖК Британия строилась-вполне все в адеквате было.До сих пор жалею что не "вкис"..А теперь вот "бубочка" пришел и повеяло г....пардон,"ветром перемен....галимых" А тут такі прайси.

Не лише ці міста, увесь схід, та й центр під питанням. Запоріжжя - улус Ахмєт-паши взагалі. Чим західніше, тим спокійніше. Я ще 2012 почуяв, куди вітер дує. Раздолбаї при владі, хапуги, вбивці...ну нах їх... :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:15

Re: Якого милого така ціна на Львівську Нерухомість?!

  osafly написав:Ваши застройщики во Львове,смотрю совсэм потерялись с ценами или "уху ели"(ну,переели ухи) Самоцвет,цены выкатывает по 29тыс/м за однушку,со сдачей в 2022г.По переуступке,можно купить здесь же, в уже зданом или достраивающемся доме за ту же цену...практически.
Риэль с его "пустырно-мусорным" Шенгеном,разговаривают так,типо какого ...уя тебе надо? Ничего уже нет и все разобрали,пытаются впарить какие то нелеквиды,такое впечатление что набивают цену..Срочно нужен кризис и доллар по 40,чтоб Львовских застройщиков с их практически Киевскими ценниками,немного привести в чувство.
Казак,не порядок в городе Лева.Инвесторов обижають!

  osafly написав:Та чекаю..На таку "ситуевину" в краіні с подальшим погіршенням платеспроможності,це якась діч,трамати такі ціни,єквіваленті Киівским новобудовам у центральних,та прицентральних районах міста біля метро.

От!!!!!!!
А то я думав, що сплю і лише я бачу НЕАДЕКВАТНІ ЦІНИ акуєвших забудовників!!!!
Дивлячись на їхні ціни, то складається враження, що зараз не пандемія всюди і не жосткий карантин минає, а пік розкидання грошей з гелікоптерів!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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