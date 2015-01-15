Чекаємо кризу - нове вікно можливостей. Теж Львів привабив? Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 19:34
Чекаємо кризу - нове вікно можливостей. Теж Львів привабив? Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:20
Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:35
Повністю погоджуюся! Тому й ціни іноді вище київських. Найзахідніший кордон. Пуйло навряд чи сунеться сюди. А в найгіршому варіанті, якщо псевдоеліта доканає державу, Польща пригадає 1939 і опинимося в Євросоюзі. Якби це цинічно не звучало, але реальність така і вважаю, що це один із факторів такого високого ціннику на нерухомість. Хто мислить стратегічно, тримає в голові такий сценарій. Київ мене взагалі не цікавить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:57
Є схожі думки, але є також деякі незрозумілості, що буде з власністю чи нами, якщо трапиться Лемберг
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:00
Давайте не нагнітати. Бум вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Польща - член Євросоюзу. Так що нової пацифікації точно не отримаємо. Новобуди, так точно чисті. З нерухомістю у центрі, звісно можуть бути варіанти.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 27 тра, 2020 23:01, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Все верно Казаче..На счет Пуйла,ему гемор ни к чему,Львов ему не нужен однозначно,в отличии от остальной Украины.Вон Одесса-какой замечательный город,во всех отношениях...Но..Но...Но...Я не понаслышке знаю..Я в Одессе столько времени в год проводил...Не на отдыхе,нет...Жил..частями своей жизни.Знаю всю поднаготную..Хотел переезжать даже одно время..Люблю Одессу.Но после 2014г-оставил эти планы назавжды..Для меня Харьков и Одесса-это два нестабильных очага и зона риска,после всех событий.Но Львовские цены-реально шокируют...Причем,последние два года-нехило так скакануло...Я еще в 2015-17 присматривался,потом как то потерял интерес...Но не было таких цен-точно знаю.ЖК Британия строилась-вполне все в адеквате было.До сих пор жалею что не "вкис"..А теперь вот "бубочка" пришел и повеяло г....пардон,"ветром перемен....галимых" А тут такі прайси.
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:03
Не лише ці міста, увесь схід, та й центр під питанням. Запоріжжя - улус Ахмєт-паши взагалі. Чим західніше, тим спокійніше. Я ще 2012 почуяв, куди вітер дує. Раздолбаї при владі, хапуги, вбивці...ну нах їх...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:15
Re: Якого милого така ціна на Львівську Нерухомість?!
От!!!!!!!
А то я думав, що сплю і лише я бачу НЕАДЕКВАТНІ ЦІНИ акуєвших забудовників!!!!
Дивлячись на їхні ціни, то складається враження, що зараз не пандемія всюди і не жосткий карантин минає, а пік розкидання грошей з гелікоптерів!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 28 тра, 2020 08:17
Близько 50% ресторанів у Львові не витримають цього»
Ресторатор Вардкес Арзуманян розповів про вихід з кризи після карантину
Власник п’яти львівських ресторанів, де працює близько 100 людей, розповів про те, як карантин вплинув на бізнес і спрогнозував, чим ця криза може завершитись.
«Таким чином закривати ресторани не можна»
Ви були напевно першим з помітних львівських рестораторів, хто заявив про закриття своїх закладів на карантин. Чи на той момент ви мали якийсь план, стратегію, що робити далі, зокрема з працівниками?
Ще у січні-лютому відчувалось наближення тої кризи, і в кінці лютого ми всі наші заклади привели до надзвичайного стану і по витратах і по робочих днях. Відчувалось, що от-от воно може початись. Єдине, чого я боявся на той час і чому я казав, що треба закриватись – я боявся, що буде карантин, людям заборонять виходити з дому, а ресторанам скажуть «ну ви там собі працюйте, як хочете». Ось цього я боявся найбільше. Але цього не сталось і нас закрили.
Я спілкувався з владою і пояснював, що таким чином, як це відбулось, закривати ресторани не можна було. У нас лише списання продуктів через те, що ми не мали часу на їх реалізацію, було близько на 70 тис. грн. Тому потрібен якийсь час для того, що ресторани були готові з меншими втратами закритись. Але сталось, як сталось.
Перший місяць ми виплатили всі заробітні плати і сплатили компенсацію всім нашим працівникам за простій, який був з 17 по 31 березня. Я сподівався, що за місяць ми відкриємось, але цього не сталось.
Багато працівників звільнилось? І що ви робили в квітні, коли карантин продовжили?
У нас звільнилось за цей час лише троє людей. Це навіть менше, ніж у нас звільняється у звичайний період. Ми поставили собі завдання зберегти команду і нам це вдалося.
У квітні ми робили виплати за зверненнями, оголосили працівникам, що якщо комусь важко, то він може звернутись до нас за допомогою. Тоді до нас звернулось десь 50 працівників і ми всім допомогли.
«Люди не мають грошей, щоб ходити в ресторани»
Як виглядає ситуація у ресторанах зараз, після відкриття літніх майданчиків?
Справа не в ресторанах. Навіть якщо б нас і не закривали, ми все одно не мали би гостей. Тому що люди настрашені і не мають грошей, щоб витрачати їх на ресторани. І треба в першу чергу, напевно, працювати над цими двома причинами, а не відкривати порожні зали і казати, що щось в нас бізнес не йде.
Нас чекає дуже багато проблем попереду. Бо ці норми, які заклали для відкриття закладів, вони в першу чергу б’ють по львівських закладах, бо у нас дуже багато маленьких кафе. І ці норми, які планують впровадити після відкриття ресторанів [з 10 червня], втричі скорочують кількість посадкових місць. А зменшення кількості посадкових місць у закладах, менших 150 м2 неминуче призведе до банкрутства цих підприємств. Треба готуватися до гіршої ситуації після того, як держава дозволить працювати, але за новими нормами. В принципі, я думаю десь 50% закладів у Львові не витримають.
Хоча є ще такий момент: приклад «Велюра» показав, що можна наплювати на норми. Є такий хуліганський бізнес у Львові теж.
Мабуть, і відсутність туристів теж йде не на користь ресторанам…
Львів має ресторанні традиції і львів’яни самі ходять в ресторани. І навіть якщо не буде туристів, то ми, звісно, менше би заробили, але щось би заробили. Але сам вірус галузь просто вбив.
«Люди, які залишились без грошей, купують гречку»
Маєте який план, як відновлювати повноцінну роботу після карантину? Скільки часу це може зайняти?
Ми сьогодні не бачимо горизонтів і не можемо нічого планувати, складати якусь стратегію. З наших п’яти діючих закладів, один ми не змогли відкрити, бо він не має літнього майданчика, тому персоналу закладу виплачуємо зарплати, щоб вони в нас притримались. На жаль, підтримати музикантів, які в нас виступали, ми не маємо можливості. Хоча ми розуміємо, що їм дуже важко.
Підтримка від влади – вона є, ви її відчуваєте?
Ми сиділи з юристами і переглядали те, що пропонує влада для підтримки бізнесу. Прийнято багато всього безглуздого. Прийняли вони, що ми можемо відправити працівників у відпустки за свій рахунок у зв’язку з карантином. Але забули внести зміни у кодекс законів про працю. Тому наші юристи нам радили цього не робити. І таких прикладів є багато. І от все отак написано на коліні.
Добре, а які кроки необхідні, щоб допомогти ресторанам вийти з кризи? Що зараз найважливіше, на вашу думку?
У першу чергу, треба підтримати тих людей, які ходять до нас їсти, щоб вони мали змогу до нас ходити. І по-друге, вони [представники влади] мали би підтримати людей, які залишились без роботи на час простою. Бізнесу більше нічого не треба. Давати бізнесу якісь гроші не треба, ми вистоїмо і відновимося. А люди, якщо вони залишились без грошей, то вони купують гречку.
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