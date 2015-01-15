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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 тра, 2020 09:14
osafly написав: Козак-характерник написав:
Теж Львів привабив?
Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні.
Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками"
Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.
Львов конечно красивый но этого мало! Львов поборол коррупцию? Может быть во Львове зарплаты от 1000 евро? Или суперовая медицина? Может Львов свободная экономическая зона? Не обманывайте себя, у Львова перспективы ничем не лучше чем у Мариуполя или Кривого рога, а львовский ценник рассчитан на лохов которые верят в сказку (или брэнд, как хотите), поэтому неадекватно завышен. Шансы получить отрицательную рентабельность высокие. Для тех кто верит в святость львовской земли рекомендую экскурсию в Жолкву. Всего 30 минут пути вернут вас в реальность. Лучше купить кавалерку в Перемышле, там больше перспектив во всех отношениях и тоже город красивый, в том числе окраины!
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 28 тра, 2020 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 09:22
vitaliian написав:
львовский ценник рассчитан на лохов которые верят в сказу, поэтому неадекватно завышен. Шансы получить отрицательную рентабельность высокие. Для тех кто верит в святость львовской земли рекомендую экскурсию в Жолкву. Всего 30 минут пути вернут вас в реальность.
Дехто вірить у смішні та неймовірні казки
сонцесяйний хрунь просто знищив місто термітниками. ні інфраструктури, ні парків, ні доріг - нічого, лише висотки-бетонні джунглі
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Додано: Чет 28 тра, 2020 09:25
Востаннє редагувалось jump
в Чет 28 тра, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 09:26
vitaliian написав: osafly написав: Козак-характерник написав:
Теж Львів привабив?
Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні.
Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками"
Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.
Львов конечно красивый но этого мало! Львов поборол коррупцию? Может быть во Львове зарплаты от 1000 евро? Или суперовая медицина? Может Львов свободная экономическая зона? Не обманывайте себя, у Львова перспективы ничем не лучше чем у Мариуполя или Кривого рога, а львовский ценник рассчитан на лохов которые верят в сказу, поэтому неадекватно завышен. Шансы получить отрицательную рентабельность высокие. Для тех кто верит в святость львовской земли рекомендую экскурсию в Жолкву. Всего 30 минут пути вернут вас в реальность.
+1))) Все правильно, треба рожевоокулярній публіці регулярно під ніс пхати субстанцію відомого кольру і запаху. Щоб пам,ятала, як тхне наша рідна укро-бидло-їліта і чого від неї чекати.
_____________
Козак-характерник написав:
Пуйло навряд чи сунеться сюди.
Дарма так думаєш.
У московитів - ідейних наслідників монголо-татар - є ідея: загарбати і об,єднати всі землі навколо себе. Всюду,де слабкий опір - московити вже тут як тут. Зе- та зебільна команда взагалі ніякого опору не чинять, лише заграють з московітами.
Тому, "козак", шукай собі нову панянку - в Польщі чі ЄС, щоб було куди тікати в черговий раз від московитської орди. Ти ж у нас спец по швидкому бігу від московитів, чи не так?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:16
vitaliian написав:
Львов конечно красивый но этого мало! Львов поборол коррупцию? Может быть во Львове зарплаты от 1000 евро? Или суперовая медицина? Может Львов свободная экономическая зона? Не обманывайте себя, у Львова перспективы ничем не лучше чем у Мариуполя или Кривого рога, а львовский ценник рассчитан на лохов которые верят в сказку (или брэнд, как хотите), поэтому неадекватно завышен. Шансы получить отрицательную рентабельность высокие. Для тех кто верит в святость львовской земли рекомендую экскурсию в Жолкву. Всего 30 минут пути вернут вас в реальность. Лучше купить кавалерку в Перемышле, там больше перспектив во всех отношениях и тоже город красивый, в том числе окраины!
Питання риторичні. І відповідей не потребують...
Але ми про інше балакаємо. А саме...де краще жити в МЕЖАХ України, а не поза межами її. Саме жити, а не отримувати прибуток, то про яку рентабельність йде мова? Той хто шукає перспектив для працевлаштування, звісно Львів не підійде. Але ми гутаримо не про роботу, а спокійне проживання, коли матеріальних труднощів немає. Тому краще жити в красивому місті, хоч і занедбаному. Крім того, жити за кордоном, це теж на любителя. Інший менталітет, правова система, що потребує ламання себе. Я, наприклад, не хочу жити за кордоном, а хочу жити в Україні. Тут все рідне і знайоме...
І змусити мене замислитися про переїзд за кордон зможуть лише якісь надзвичайні обставини. Так що кожному своє...
Не подобається комусь Львів? Ну то ми з моїм кумом на мотузці за собою не тягнемо. Менше народу, більше кислороду...
Живіть і працюйте в мурашнику - Київ, чи умотуйте за бугор. Щоб хто не казав, але я вірю в майбутнє Львова, не занепаде.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:26
Frant написав:
Дарма так думаєш
Перевертню, дам Тобі пораду...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:55
Frant написав: Козак-характерник написав:
Пуйло навряд чи сунеться сюди.
Дарма так думаєш.
У московитів - ідейних наслідників монголо-татар - є ідея: загарбати і об,єднати всі землі навколо себе. Всюду,де слабкий опір - московити вже тут як тут. Зе- та зебільна команда взагалі ніякого опору не чинять, лише заграють з московітами.
Тому, "козак", шукай собі нову панянку - в Польщі чі ЄС, щоб було куди тікати в черговий раз від московитської орди. Ти ж у нас спец по швидкому бігу від московитів, чи не так?
[/quote]
байки для лохторату...
Крим - пуйло зробив собі військову базу
донбасятину і луганду відкусив - створив навантаження на бюджет України та постійний головний біль керманичам
далі вже сил не стачить і не дадуть...
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