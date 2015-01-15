Додано: Чет 28 тра, 2020 11:16

vitaliian написав: Львов конечно красивый но этого мало! Львов поборол коррупцию? Может быть во Львове зарплаты от 1000 евро? Или суперовая медицина? Может Львов свободная экономическая зона? Не обманывайте себя, у Львова перспективы ничем не лучше чем у Мариуполя или Кривого рога, а львовский ценник рассчитан на лохов которые верят в сказку (или брэнд, как хотите), поэтому неадекватно завышен. Шансы получить отрицательную рентабельность высокие. Для тех кто верит в святость львовской земли рекомендую экскурсию в Жолкву. Всего 30 минут пути вернут вас в реальность. Лучше купить кавалерку в Перемышле, там больше перспектив во всех отношениях и тоже город красивый, в том числе окраины! Львов конечно красивый но этого мало! Львов поборол коррупцию? Может быть во Львове зарплаты от 1000 евро? Или суперовая медицина? Может Львов свободная экономическая зона? Не обманывайте себя, у Львова перспективы ничем не лучше чем у Мариуполя или Кривого рога, а львовский ценник рассчитан на лохов которые верят в сказку (или брэнд, как хотите), поэтому неадекватно завышен. Шансы получить отрицательную рентабельность высокие. Для тех кто верит в святость львовской земли рекомендую экскурсию в Жолкву. Всего 30 минут пути вернут вас в реальность. Лучше купить кавалерку в Перемышле, там больше перспектив во всех отношениях и тоже город красивый, в том числе окраины!

Питання риторичні. І відповідей не потребують...Але ми про інше балакаємо. А саме...де краще жити в МЕЖАХ України, а не поза межами її. Саме жити, а не отримувати прибуток, то про яку рентабельність йде мова? Той хто шукає перспектив для працевлаштування, звісно Львів не підійде. Але ми гутаримо не про роботу, а спокійне проживання, коли матеріальних труднощів немає. Тому краще жити в красивому місті, хоч і занедбаному. Крім того, жити за кордоном, це теж на любителя. Інший менталітет, правова система, що потребує ламання себе. Я, наприклад, не хочу жити за кордоном, а хочу жити в Україні. Тут все рідне і знайоме...І змусити мене замислитися про переїзд за кордон зможуть лише якісь надзвичайні обставини. Так що кожному своє...Не подобається комусь Львів? Ну то ми з моїм кумом на мотузці за собою не тягнемо. Менше народу, більше кислороду...Живіть і працюйте в мурашнику - Київ, чи умотуйте за бугор. Щоб хто не казав, але я вірю в майбутнє Львова, не занепаде.