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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:00

  Козак-характерник написав:Але ми гутаримо не про роботу, а спокійне проживання, коли матеріальних труднощів немає. Тому краще жити в красивому місті, хоч і занедбаному.

А що означений любитель комфорту зробив для того, щоб його місто, куди бездітний білобілетчик втік від московитів - стало кращим?
Посадив хоч десяток дерев на своїй вулиці?
Організував ремонт в своєму під,їзді?
Обладнав дитячий майданчик поруч свого будинку?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:11

  vitaliian написав:
  Козак-характерник написав:Щоб хто не казав, але я вірю в майбутнє Львова, не занепаде.
Кроме веры другие аргументы есть?

Так вище вже наводили аргументи. Туризм і супутня інфраструктура, сфера послуг завжди існуватиме, геолокація, транспортне сполучення, сільське господарство, мілка/середня промисловість, освіта, культура. З голоду не помремо. :) Україна - не Росія, голодувати не будемо.


  Frant написав:А що означений любитель комфорту зробив

Вже сказав Тобі, перевертню... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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