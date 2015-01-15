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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Панове, а що можете сказати про будинки на вул. Васильченка та вул. Черкаській (Карпатбуд/цегла/2005-08роки)? Що взагалі думаєте за той район? Територіально ніби від центру недалеко, доїзд навіть краще ніж з Малоголосківських пагорбів... Інфраструктури там звичайно немає майже ніякої, Епіцентр і той за 2км...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:07

  Diego написав:Панове, а що можете сказати про будинки на вул. Васильченка та вул. Черкаській (Карпатбуд/цегла/2005-08роки)? Що взагалі думаєте за той район? Територіально ніби від центру недалеко, доїзд навіть краще ніж з Малоголосківських пагорбів... Інфраструктури там звичайно немає майже ніякої, Епіцентр і той за 2км...


1. З"їздіть туди і походіть довкола. Коли пізно і темно - не бажано.
2. Коли будете під"їжджати, особливо зі сторони Глинянського тракту-Богданівської щільно закрийте вікна у автівці і вимкніть циркуляцію повітря в салоні, в особливо "пахучі" дні можна легенько "заторчати" :oops: неподалік очисні споруди і свічний заводик на в .Гайдучка 8)
3. В особняках довкола у цьому районі, і на "Рогатці" зокрема, до цього часу немає каналізації
4. Будете їхати зі сторони АлмазІнструменту-Новознесенька або з кільця-Липинського-Епіцентр - запасіться терпінням/шоколадом/канапками - там є трішки корків із каміонами/бусами/будками/легковиками.
5. На циганів/гопоту у районі уваги не звертайте. Скоса не дивіться. Можуть прийняти за чужого.
6. Біля металобази не ходіть і не їздіть, та м купа битого шкла, шприців, пляшок, на дорозі стирчать металеві прути....
7. Заночуйте у тому районі - можливо Вам сподобається спати під гул товарняків :lol:
8. А загалом - район чудовий :lol:

П.С.Зовсім забув!
До 2 років неподалік на Пластовій мають збудувати сміттєпереробний завод. Можна влаштуватись туди на роботу, по прямій - до кілометра, близенько, можна піхом ходити :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22

  jump написав:
  vitaliian написав:
  Козак-характерник написав:Щоб хто не казав, але я вірю в майбутнє Львова, не занепаде.
Кроме веры другие аргументы есть?


сонцесяйний хрунь, він же "доля", він же дрійцьо знову сі балотує...

незабаром у Львові забудують залишки парків та скверів...

Андрій Садовий натякнув, що знову балотуватиметься на міського голову Львова
Минулого року він кілька разів заявляв, що вже не піде на місцеві вибори.


не сам же він себе вибирає. значить електорат від нього далеко не втік.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:24

Якесь опитування недавно було, за нього 36%. :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:14

  Козак-характерник написав:....

"Козак", як справи? Як інвештиції в біткоїн? Багато орендних квартир у Львові купив за виручені кошти?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:8. А загалом - район чудовий

дякую, що так добре розписали. Саме на то й були підозри.
Diego
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:51

https://zaxid.net/u_miykrorayoni_pid_go ... o_n1502874
Долю Долі не занесли?! :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:16

  Bolt написав:https://zaxid.net/u_miykrorayoni_pid_goloskom_u_lvovi_zaboronili_nove_budivnitstvo_n1502874
Долю Долі не занесли?! :D

Вибори скоро...потрібно троха притормозити.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:22

  Bolt написав:https://zaxid.net/u_miykrorayoni_pid_goloskom_u_lvovi_zaboronili_nove_budivnitstvo_n1502874
Долю Долі не занесли?! :D


забудовник рилом не вийшов. місце приберегли для когось кращого.
wild.tomcat
 
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