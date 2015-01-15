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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Панове, а що можете сказати про будинки на вул. Васильченка та вул. Черкаській (Карпатбуд/цегла/2005-08роки)? Що взагалі думаєте за той район? Територіально ніби від центру недалеко, доїзд навіть краще ніж з Малоголосківських пагорбів... Інфраструктури там звичайно немає майже ніякої, Епіцентр і той за 2км...
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:07
1. З"їздіть туди і походіть довкола. Коли пізно і темно - не бажано.
2. Коли будете під"їжджати, особливо зі сторони Глинянського тракту-Богданівської щільно закрийте вікна у автівці і вимкніть циркуляцію повітря в салоні, в особливо "пахучі" дні можна легенько "заторчати" неподалік очисні споруди і свічний заводик на в .Гайдучка
3. В особняках довкола у цьому районі, і на "Рогатці" зокрема, до цього часу немає каналізації
4. Будете їхати зі сторони АлмазІнструменту-Новознесенька або з кільця-Липинського-Епіцентр - запасіться терпінням/шоколадом/канапками - там є трішки корків із каміонами/бусами/будками/легковиками.
5. На циганів/гопоту у районі уваги не звертайте. Скоса не дивіться. Можуть прийняти за чужого.
6. Біля металобази не ходіть і не їздіть, та м купа битого шкла, шприців, пляшок, на дорозі стирчать металеві прути....
7. Заночуйте у тому районі - можливо Вам сподобається спати під гул товарняків
8. А загалом - район чудовий
П.С.Зовсім забув!
До 2 років неподалік на Пластовій мають збудувати сміттєпереробний завод. Можна влаштуватись туди на роботу, по прямій - до кілометра, близенько, можна піхом ходити
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22
не сам же він себе вибирає. значить електорат від нього далеко не втік.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:14
"Козак", як справи? Як інвештиції в біткоїн? Багато орендних квартир у Львові купив за виручені кошти?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:51
Долю Долі не занесли?!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:16
Вибори скоро...потрібно троха притормозити.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:22
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