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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:56
Панове, а що можете сказати про будинки на вул. Васильченка та вул. Черкаській (Карпатбуд/цегла/2005-08роки)? Що взагалі думаєте за той район? Територіально ніби від центру недалеко, доїзд навіть краще ніж з Малоголосківських пагорбів... Інфраструктури там звичайно немає майже ніякої, Епіцентр і той за 2км...
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Diego
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Додано: Чет 28 тра, 2020 15:07
Diego написав:
Панове, а що можете сказати про будинки на вул. Васильченка та вул. Черкаській (Карпатбуд/цегла/2005-08роки)? Що взагалі думаєте за той район? Територіально ніби від центру недалеко, доїзд навіть краще ніж з Малоголосківських пагорбів... Інфраструктури там звичайно немає майже ніякої, Епіцентр і той за 2км...
1. З"їздіть туди і походіть довкола. Коли пізно і темно - не бажано.
2. Коли будете під"їжджати, особливо зі сторони Глинянського тракту-Богданівської щільно закрийте вікна у автівці і вимкніть циркуляцію повітря в салоні, в особливо "пахучі" дні можна легенько "заторчати"
неподалік очисні споруди і свічний заводик на в .Гайдучка
3. В особняках довкола у цьому районі, і на "Рогатці" зокрема, до цього часу немає каналізації
4. Будете їхати зі сторони АлмазІнструменту-Новознесенька або з кільця-Липинського-Епіцентр - запасіться терпінням/шоколадом/канапками - там є трішки корків із каміонами/бусами/будками/легковиками.
5. На циганів/гопоту у районі уваги не звертайте. Скоса не дивіться. Можуть прийняти за чужого.
6. Біля металобази не ходіть і не їздіть, та м купа битого шкла, шприців, пляшок, на дорозі стирчать металеві прути....
7. Заночуйте у тому районі - можливо Вам сподобається спати під гул товарняків
8. А загалом - район чудовий
П.С.Зовсім забув!
До 2 років неподалік на Пластовій мають збудувати сміттєпереробний завод. Можна влаштуватись туди на роботу, по прямій - до кілометра, близенько, можна піхом ходити
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jump
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22
jump написав: vitaliian написав: Козак-характерник написав:
Щоб хто не казав, але я вірю в майбутнє Львова, не занепаде.
Кроме веры другие аргументы есть?
сонцесяйний хрунь, він же "доля", він же дрійцьо знову сі балотує...
незабаром у Львові забудують залишки парків та скверів...
Андрій Садовий натякнув, що знову балотуватиметься на міського голову Львова
Минулого року він кілька разів заявляв, що вже не піде на місцеві вибори.
не сам же він себе вибирає. значить електорат від нього далеко не втік.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:24
Якесь опитування недавно було, за нього 36%.
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Bolt
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:14
Козак-характерник написав:
....
"Козак", як справи? Як інвештиції в біткоїн? Багато орендних квартир у Львові купив за виручені кошти?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19
jump написав:
8. А загалом - район чудовий
дякую, що так добре розписали. Саме на то й були підозри.
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Diego
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:51
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:16
Bolt написав:
https://zaxid.net/u_miykrorayoni_pid_goloskom_u_lvovi_zaboronili_nove_budivnitstvo_n1502874
Долю Долі не занесли?!
Вибори скоро...потрібно троха притормозити.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:22
Bolt написав:
https://zaxid.net/u_miykrorayoni_pid_goloskom_u_lvovi_zaboronili_nove_budivnitstvo_n1502874
Долю Долі не занесли?!
забудовник рилом не вийшов. місце приберегли для когось кращого.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:04
Львівський БатяР написав: athena1 написав: Львівський БатяР написав:
Якщо ми говоримо про вторинку то сума коливалася в залежності від стану (давність і якість ремонту) і пакету який би входив в ціну квартири (нпр. Мможливість використання меблів і побутової техніки попереднього власника). Я б сказав так.. Десь від 1000/м2 за варіант де треба трохи прикластись, до 1200/м2 за варіан заїзджай та живи.
Первинка десь 1100/м2 за близький до здачі або зданий не терміт.
Бажаний метраж від 60-70м2.
Поверх не перший не останній.
За вторинку майже так. Може бути трошки менше. Первинка ж як на мене дешевша має бути. Хоча я не дуже в первинці спєц.. Там хіба , що пданування (як правило) краще.
Я спитав, бо в мене є варіант (купували дітям і здаємо), але дітям вже не треба. Одне за бугром і вже там має, друге - має ткт і каже. щоби я продав. Чухаю "рєпу"
На первинку закладали таку суму бо в бажаних локаціях обмежена кількість будівництва. Що до кращого в первинці, до планування додавби нові комунікації ну і можливо сусідів (відсутність пяниць і наркетів)
Що таке ткт?
ткт - помилка ))
Має де жити. Але в принципі тамі оренда непогана капатиме (на відміну від більшості), хоч вона і просіла.
По нарікам - район Цитадель досить заможній
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athena1
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