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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:15

  Долярчик написав:От я вчора порівнював ціни на 5 об'єктів, яких фіксанув ціни ще на початку року!

Результат за 5міс.:
Переважно, м2 ЗРІС :shock: на 2-3-4тис.грн!(і лише 1 об'єкт майже не зріс -, напевно, там ціна на наступну чергу, де тільки-но починають заливати котлован)

І розумію, що різна стадія готовності(були котловани, а тепер декілька поверхів височіє) - але, чому нема, як не падіння цін, то хоч їх "заморозка"?
- Чи то вони тільки збираються переглядати свої ціни?
(хоч декуди є якісь незначні акції/знижки - але то, мабуть, на неліквідні квартири)

Нагадаю, що я вангую/вірю в поступове просідання цін на РН(я, навіть, перекладаю свої котлетки на осінь-зиму, щоб щось смачненьке тоді вхопити)

Але, забудовники знижувати ціни не поспішають... :roll:

- Ринок інерційний
- дехто з переляку вийшов з депо і шукає куди зайти (і сітки розставили)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:20

  change_pm написав:
  osafly написав:
  Козак-характерник написав: Теж Львів привабив? :) Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні. :)


Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" :lol: Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.

Є схожі думки, але є також деякі незрозумілості, що буде з власністю чи нами, якщо трапиться Лемберг :?:

Поцікавтесь як це було в Польщі після виходу з під Совка.
В мене одна з хат - відомого поета іхнього...
Але в жінки діда з бабцею забрали колись 3 га біля Ярослав з хатою і госп спорудами...
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:25

  vitaliian написав:
  osafly написав:
  Козак-характерник написав: Теж Львів привабив? :) Велике село, в порівнянні з київським мегаполісом. Менше метушні. :)


Я просто думаю Казаче,у Львова есть хоть какое то будующее,в отличии....от всей Украины,как ни прискорбно мне эту фразу писать.Львов-это великий город с историей,с отличной,хоть и ушатанной архитектурой,отличным расположением и логистикой из за его приближенности к Европе и прочими "ништяками" :lol: Его бы "почистить,помыть и запустить снова" (ДДТ) ....да некому.

Львов конечно красивый но этого мало! Львов поборол коррупцию? Может быть во Львове зарплаты от 1000 евро? Или суперовая медицина? Может Львов свободная экономическая зона? Не обманывайте себя, у Львова перспективы ничем не лучше чем у Мариуполя или Кривого рога, а львовский ценник рассчитан на лохов которые верят в сказку (или брэнд, как хотите), поэтому неадекватно завышен. Шансы получить отрицательную рентабельность высокие. Для тех кто верит в святость львовской земли рекомендую экскурсию в Жолкву. Всего 30 минут пути вернут вас в реальность. Лучше купить кавалерку в Перемышле, там больше перспектив во всех отношениях и тоже город красивый, в том числе окраины!

Перемишль - мертве місто. Пенсіонерське. Вроцла, Катовіце, Гданськ, Познань.
Порівнювати Львів і Жовкву - все одно, що Перемишль і Краків.
Але не весь Львів є ліквідним.
Сестра рік продавала "чешку". Ринкова ціна виявилась на майже 20 відсотків меншою зп "ринкову" :x
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:30

  jump написав:
  vitaliian написав:
  Козак-характерник написав:Щоб хто не казав, але я вірю в майбутнє Львова, не занепаде.
Кроме веры другие аргументы есть?


сонцесяйний хрунь, він же "доля", він же дрійцьо знову сі балотує...

незабаром у Львові забудують залишки парків та скверів...

Андрій Садовий натякнув, що знову балотуватиметься на міського голову Львова
Минулого року він кілька разів заявляв, що вже не піде на місцеві вибори.

Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую.Хоча дуже повільно , але хоч так.
А хто ще йде з адекватних?
Може я неуважно вивчаю питання.
І ще. Зараз в ЛМР не знати хто пролізе. Козловський і його люди щось не подобаються. А вони - точно тут і Стрийський парк забудують...
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую.Хоча дуже повільно , але хоч так.
А хто ще йде з адекватних?
Може я неуважно вивчаю питання.
І ще. Зараз в ЛМР не знати хто пролізе. Козловський і його люди щось не подобаються. А вони - точно тут і Стрийський парк забудують...


сама єлейно-гидотна пика хруня викликає шалену відразу з одного лише погляду
вишиванка, складені перед животом руки, вумні слова, траскання господарника перед лохторатом, купівля суддів та прокурорів квартирами, отриманими від забудовників в обмін на узаконення будь-яких порушень...

Серіал Райські кущі

Новий сезон передвиборчого серіалу Андрія Садового.
https://varianty.lviv.ua/71928-serial-raiski-kushchi
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:24

  jump написав:
  athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую.Хоча дуже повільно , але хоч так.
А хто ще йде з адекватних?
Може я неуважно вивчаю питання.
І ще. Зараз в ЛМР не знати хто пролізе. Козловський і його люди щось не подобаються. А вони - точно тут і Стрийський парк забудують...


сама єлейно-гидотна пика хруня викликає шалену відразу з одного лише погляду
вишиванка, складені перед животом руки, вумні слова, траскання господарника перед лохторатом, купівля суддів та прокурорів квартирами, отриманими від забудовників в обмін на узаконення будь-яких порушень...

Серіал Райські кущі

Новий сезон передвиборчого серіалу Андрія Садового.
https://varianty.lviv.ua/71928-serial-raiski-kushchi

Так там не має за кого голосувати , Кошулинський =Свобода(пупс і тд),Синютка
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/ ... 474387/amp
Як раз поруч мене, виділені ,,АТОшникам''землі вже на повну катушку забудовуються котеджами.Прямо поруч них реклама на дорозі реклама про їх продаж.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так.
А хто ще йде з адекватних?


Чесно кажучи, дуже сумно все. Я симпатизую Ярославу Рущишину. Особисто його не знаю, але:
- маю з ним багато спільних знайомих в львівских бізнес-колах, і вони дуже добре про нього відгукуються
- як на мене, він має хороший послужний список, багато речей, які він робить та/або підтримує зі мною резонують (зокрема, УКУ, LvBS, взагалі, його позиція щодо освіти)
- виглядає так, що витримав перевірку Верховною Радою, на відміну від Арахамії, з яким знайомий особисто, який був чи не єдиною людиною, хто дарував надію, що "слуги народу" зможуть щось змінити на краще, за якого я вболівав, але... не так сталося як гадалося.
Мені здається було б класно, як би Рущишин став "нашим Блумбергом", але шансів в нього майже немає. :(

https://zaxid.net/sotsiologi_oprilyudnili_svizhi_reytingi_kandidativ_u_meri_lvova_n1498778

По Садовому в мене "смешанные чувства". З одного боку, ніби вистачає плюсів: ремонти вулиць, поступове вирішення транспортної проблеми, та й, в принципі, розробка/підтримка стратегії розвитку міста (туризм + ІТ). З іншого боку, перетворення Львова на менше комфортне для життя місто (відсутність генплану, безпринципність в земельних питаннях, бездумна забудова і багато чого ще) - це дуже великий мінус для мене :(

Кошулинський - є моменти, за які я його поважаю, але з огляду на дії Свободи в ЛМР останні роки - ні (Львів мав гарні шанси на вирішення транспортної проблеми ще в 2012, і зараз смуги для руху громадського транспорту сприймалися б водіями не так болісно, та й машин могло би бути набагато менше, але... маємо те, що маємо).

Синютка - тут вже написали про землю біля Наварії, плюс його позиція під час сміття-gate'у 2016 - якщо ти ставиш політичні інтереси вище інтересів містян - на вихід.

Юринець - при тому, що я за неї голосував в ВР, ну не бачу я її мером міста.

Васюник - популістів (безкоштовний транспорт) ігноруємо.

Добродомов - не готовий аргументувати фактами, але він в мене в чорному списку, я вже точно не пам'ятаю за що, але це не поодинокі випадки.

Москаленко - він приємний в спілкуванні, сприяє правильним (з моєї точки зору) ініціативам, але "хороший парень - не профессия", на разі, я не бачу його як самостійну фігуру.

Козловський/Квурт - якщо до слуг народу в країні додасться ще ось це у Львові, то для мене це стане дуже сильним стимулом до еміграції :(
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:17

Добре , що Сокільники під Львів не лягли. Бідний Андрійко .Піде на наступний термін, а нема вже, що дерибанити :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А хтось знає, чому біля Львова, біля лісів (Соснівка біля об'їздної) квартири дешеві?
152$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/610532364/v ... m-sosnivci
211$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/559453736/v ... u-kvartiru
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
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