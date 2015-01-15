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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так.
А хто ще йде з адекватних?


Чесно кажучи, дуже сумно все. Я симпатизую Ярославу Рущишину. Особисто його не знаю, але:
- маю з ним багато спільних знайомих в львівских бізнес-колах, і вони дуже добре про нього відгукуються
- як на мене, він має хороший послужний список, багато речей, які він робить та/або підтримує зі мною резонують (зокрема, УКУ, LvBS, взагалі, його позиція щодо освіти)
- виглядає так, що витримав перевірку Верховною Радою, на відміну від Арахамії, з яким знайомий особисто, який був чи не єдиною людиною, хто дарував надію, що "слуги народу" зможуть щось змінити на краще, за якого я вболівав, але... не так сталося як гадалося.
Мені здається було б класно, як би Рущишин став "нашим Блумбергом", але шансів в нього майже немає. :(

https://zaxid.net/sotsiologi_oprilyudnili_svizhi_reytingi_kandidativ_u_meri_lvova_n1498778

По Садовому в мене "смешанные чувства". З одного боку, ніби вистачає плюсів: ремонти вулиць, поступове вирішення транспортної проблеми, та й, в принципі, розробка/підтримка стратегії розвитку міста (туризм + ІТ). З іншого боку, перетворення Львова на менше комфортне для життя місто (відсутність генплану, безпринципність в земельних питаннях, бездумна забудова і багато чого ще) - це дуже великий мінус для мене :(

Кошулинський - є моменти, за які я його поважаю, але з огляду на дії Свободи в ЛМР останні роки - ні (Львів мав гарні шанси на вирішення транспортної проблеми ще в 2012, і зараз смуги для руху громадського транспорту сприймалися б водіями не так болісно, та й машин могло би бути набагато менше, але... маємо те, що маємо).

Синютка - тут вже написали про землю біля Наварії, плюс його позиція під час сміття-gate'у 2016 - якщо ти ставиш політичні інтереси вище інтересів містян - на вихід.

Юринець - при тому, що я за неї голосував в ВР, ну не бачу я її мером міста.

Васюник - популістів (безкоштовний транспорт) ігноруємо.

Добродомов - не готовий аргументувати фактами, але він в мене в чорному списку, я вже точно не пам'ятаю за що, але це не поодинокі випадки.

Москаленко - він приємний в спілкуванні, сприяє правильним (з моєї точки зору) ініціативам, але "хороший парень - не профессия", на разі, я не бачу його як самостійну фігуру.

Козловський/Квурт - якщо до слуг народу в країні додасться ще ось це у Львові, то для мене це стане дуже сильним стимулом до еміграції :(
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:17

Добре , що Сокільники під Львів не лягли. Бідний Андрійко .Піде на наступний термін, а нема вже, що дерибанити :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А хтось знає, чому біля Львова, біля лісів (Соснівка біля об'їздної) квартири дешеві?
152$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/610532364/v ... m-sosnivci
211$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/559453736/v ... u-kvartiru
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:52

  Coder написав:
  athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так.
А хто ще йде з адекватних?


Чесно кажучи, дуже сумно все. Я симпатизую Ярославу Рущишину. Особисто його не знаю, але:
- маю з ним багато спільних знайомих в львівских бізнес-колах, і вони дуже добре про нього відгукуються
- як на мене, він має хороший послужний список, багато речей, які він робить та/або підтримує зі мною резонують (зокрема, УКУ, LvBS, взагалі, його позиція щодо освіти)
- виглядає так, що витримав перевірку Верховною Радою, на відміну від Арахамії, з яким знайомий особисто, який був чи не єдиною людиною, хто дарував надію, що "слуги народу" зможуть щось змінити на краще, за якого я вболівав, але... не так сталося як гадалося.
Мені здається було б класно, як би Рущишин став "нашим Блумбергом", але шансів в нього майже немає. :(

https://zaxid.net/sotsiologi_oprilyudnili_svizhi_reytingi_kandidativ_u_meri_lvova_n1498778

По Садовому в мене "смешанные чувства". З одного боку, ніби вистачає плюсів: ремонти вулиць, поступове вирішення транспортної проблеми, та й, в принципі, розробка/підтримка стратегії розвитку міста (туризм + ІТ). З іншого боку, перетворення Львова на менше комфортне для життя місто (відсутність генплану, безпринципність в земельних питаннях, бездумна забудова і багато чого ще) - це дуже великий мінус для мене :(

Кошулинський - є моменти, за які я його поважаю, але з огляду на дії Свободи в ЛМР останні роки - ні (Львів мав гарні шанси на вирішення транспортної проблеми ще в 2012, і зараз смуги для руху громадського транспорту сприймалися б водіями не так болісно, та й машин могло би бути набагато менше, але... маємо те, що маємо).

Синютка - тут вже написали про землю біля Наварії, плюс його позиція під час сміття-gate'у 2016 - якщо ти ставиш політичні інтереси вище інтересів містян - на вихід.

Юринець - при тому, що я за неї голосував в ВР, ну не бачу я її мером міста.

Васюник - популістів (безкоштовний транспорт) ігноруємо.

Добродомов - не готовий аргументувати фактами, але він в мене в чорному списку, я вже точно не пам'ятаю за що, але це не поодинокі випадки.

Москаленко - він приємний в спілкуванні, сприяє правильним (з моєї точки зору) ініціативам, але "хороший парень - не профессия", на разі, я не бачу його як самостійну фігуру.

Козловський/Квурт - якщо до слуг народу в країні додасться ще ось це у Львові, то для мене це стане дуже сильним стимулом до еміграції :(


Я би за Михальчишина голосував,якби він пішов. Цей точно би ті авгієві стайні вичистив! :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:39

  Bobua написав:А хтось знає, чому біля Львова, біля лісів (Соснівка біля об'їздної) квартири дешеві?
152$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/610532364/v ... m-sosnivci
211$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/559453736/v ... u-kvartiru

Тому що квартира за містом - це просто жесть, нікому воно не треба. Всі недоліки квартири поєднані з всіма недоліками життя за містом
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:45

  Ethereum написав:Я би за Михальчишина голосував,якби він пішов. Цей точно би ті авгієві стайні вичистив! :D


В який спосіб? Мер - це лише одна з гілок влади, є ще противага у вигляді ЛМР. Я вже не говорю про суди, силовиків і т. ін. Ну і з його освітою, я би ще зрозумів балотуватися в ВР, але мер - це позиція більше господарська, ніж політична. З його боку якогось економічного конструктиву я не чув, лише радикальні гасла. Плюс, зовсім не зрозуміло, що в нього з командою. Тому я досить скептично налаштований щодо нього. Чи це був сарказм?

Загалом, зараз мало що зрозуміло. Потрібно дочекатись початку перегонів і там вже дивитися на програми.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:58

  Coder написав:
  Ethereum написав:Я би за Михальчишина голосував,якби він пішов. Цей точно би ті авгієві стайні вичистив! :D


В який спосіб? Мер - це лише одна з гілок влади, є ще противага у вигляді ЛМР. Я вже не говорю про суди, силовиків і т. ін. Ну і з його освітою, я би ще зрозумів балотуватися в ВР, але мер - це позиція більше господарська, ніж політична. З його боку якогось економічного конструктиву я не чув, лише радикальні гасла. Плюс, зовсім не зрозуміло, що в нього з командою. Тому я досить скептично налаштований щодо нього. Чи це був сарказм?

Загалом, зараз мало що зрозуміло. Потрібно дочекатись початку перегонів і там вже дивитися на програми.


Можливо Ви праві. Команди немає)) А в кого вона є і некорумпована? :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:14

У січні-березні 2020 рокув обласному центрі прийнято в експлуатацію 100,4тис.м2загальної площі нового житла, що на 14,4%менше, ніж за відповідний період попереднього року.У розрахунку на 1000 мешканців збудовано 134,3м2загальної площі житла (в області –78,9м2).

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/pr ... r06_34.pdf

Основна частка загальної площі нового житла(90,7%) припадає на багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 1,4%і становило 91,1тис.м2. В одноквартирних будинках здано в експлуатацію 9,3тис.м2 загальної площі житла, що на 62,7% менше у порівнянні з січнем-березнем 2019 року

У січні-березні 2020 року у Львові прийнято в експлуатацію 1620 квартир. Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 62,0м2(в області –82,1м2)
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