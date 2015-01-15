Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так. А хто ще йде з адекватних?
Чесно кажучи, дуже сумно все. Я симпатизую Ярославу Рущишину. Особисто його не знаю, але: - маю з ним багато спільних знайомих в львівских бізнес-колах, і вони дуже добре про нього відгукуються - як на мене, він має хороший послужний список, багато речей, які він робить та/або підтримує зі мною резонують (зокрема, УКУ, LvBS, взагалі, його позиція щодо освіти) - виглядає так, що витримав перевірку Верховною Радою, на відміну від Арахамії, з яким знайомий особисто, який був чи не єдиною людиною, хто дарував надію, що "слуги народу" зможуть щось змінити на краще, за якого я вболівав, але... не так сталося як гадалося. Мені здається було б класно, як би Рущишин став "нашим Блумбергом", але шансів в нього майже немає.
По Садовому в мене "смешанные чувства". З одного боку, ніби вистачає плюсів: ремонти вулиць, поступове вирішення транспортної проблеми, та й, в принципі, розробка/підтримка стратегії розвитку міста (туризм + ІТ). З іншого боку, перетворення Львова на менше комфортне для життя місто (відсутність генплану, безпринципність в земельних питаннях, бездумна забудова і багато чого ще) - це дуже великий мінус для мене
Кошулинський - є моменти, за які я його поважаю, але з огляду на дії Свободи в ЛМР останні роки - ні (Львів мав гарні шанси на вирішення транспортної проблеми ще в 2012, і зараз смуги для руху громадського транспорту сприймалися б водіями не так болісно, та й машин могло би бути набагато менше, але... маємо те, що маємо).
Синютка - тут вже написали про землю біля Наварії, плюс його позиція під час сміття-gate'у 2016 - якщо ти ставиш політичні інтереси вище інтересів містян - на вихід.
Юринець - при тому, що я за неї голосував в ВР, ну не бачу я її мером міста.
athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так. А хто ще йде з адекватних?
Чесно кажучи, дуже сумно все. Я симпатизую Ярославу Рущишину. Особисто його не знаю, але: - маю з ним багато спільних знайомих в львівских бізнес-колах, і вони дуже добре про нього відгукуються - як на мене, він має хороший послужний список, багато речей, які він робить та/або підтримує зі мною резонують (зокрема, УКУ, LvBS, взагалі, його позиція щодо освіти) - виглядає так, що витримав перевірку Верховною Радою, на відміну від Арахамії, з яким знайомий особисто, який був чи не єдиною людиною, хто дарував надію, що "слуги народу" зможуть щось змінити на краще, за якого я вболівав, але... не так сталося як гадалося. Мені здається було б класно, як би Рущишин став "нашим Блумбергом", але шансів в нього майже немає.
По Садовому в мене "смешанные чувства". З одного боку, ніби вистачає плюсів: ремонти вулиць, поступове вирішення транспортної проблеми, та й, в принципі, розробка/підтримка стратегії розвитку міста (туризм + ІТ). З іншого боку, перетворення Львова на менше комфортне для життя місто (відсутність генплану, безпринципність в земельних питаннях, бездумна забудова і багато чого ще) - це дуже великий мінус для мене
Кошулинський - є моменти, за які я його поважаю, але з огляду на дії Свободи в ЛМР останні роки - ні (Львів мав гарні шанси на вирішення транспортної проблеми ще в 2012, і зараз смуги для руху громадського транспорту сприймалися б водіями не так болісно, та й машин могло би бути набагато менше, але... маємо те, що маємо).
Синютка - тут вже написали про землю біля Наварії, плюс його позиція під час сміття-gate'у 2016 - якщо ти ставиш політичні інтереси вище інтересів містян - на вихід.
Юринець - при тому, що я за неї голосував в ВР, ну не бачу я її мером міста.
Ethereum написав:Я би за Михальчишина голосував,якби він пішов. Цей точно би ті авгієві стайні вичистив!
В який спосіб? Мер - це лише одна з гілок влади, є ще противага у вигляді ЛМР. Я вже не говорю про суди, силовиків і т. ін. Ну і з його освітою, я би ще зрозумів балотуватися в ВР, але мер - це позиція більше господарська, ніж політична. З його боку якогось економічного конструктиву я не чув, лише радикальні гасла. Плюс, зовсім не зрозуміло, що в нього з командою. Тому я досить скептично налаштований щодо нього. Чи це був сарказм?
Загалом, зараз мало що зрозуміло. Потрібно дочекатись початку перегонів і там вже дивитися на програми.
Ethereum написав:Я би за Михальчишина голосував,якби він пішов. Цей точно би ті авгієві стайні вичистив!
В який спосіб? Мер - це лише одна з гілок влади, є ще противага у вигляді ЛМР. Я вже не говорю про суди, силовиків і т. ін. Ну і з його освітою, я би ще зрозумів балотуватися в ВР, але мер - це позиція більше господарська, ніж політична. З його боку якогось економічного конструктиву я не чув, лише радикальні гасла. Плюс, зовсім не зрозуміло, що в нього з командою. Тому я досить скептично налаштований щодо нього. Чи це був сарказм?
Загалом, зараз мало що зрозуміло. Потрібно дочекатись початку перегонів і там вже дивитися на програми.
Можливо Ви праві. Команди немає)) А в кого вона є і некорумпована?
У січні-березні 2020 рокув обласному центрі прийнято в експлуатацію 100,4тис.м2загальної площі нового житла, що на 14,4%менше, ніж за відповідний період попереднього року.У розрахунку на 1000 мешканців збудовано 134,3м2загальної площі житла (в області –78,9м2).
Основна частка загальної площі нового житла(90,7%) припадає на багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 1,4%і становило 91,1тис.м2. В одноквартирних будинках здано в експлуатацію 9,3тис.м2 загальної площі житла, що на 62,7% менше у порівнянні з січнем-березнем 2019 року
У січні-березні 2020 року у Львові прийнято в експлуатацію 1620 квартир. Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 62,0м2(в області –82,1м2)