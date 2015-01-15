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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:29

Попит на дешеве житло обвалився на 90%

За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.

Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.

Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.

Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.

“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.

У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.

Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.

“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Це печалька,але падіння буде ще більше. Якщо вже і Топольна під загрозою закриття,то не все так просто.
Бачу ,що мені просто везе,з централкою вдалося спихнути рік назад по нормальній ціні,а в бетон сильно не вліз. По заграниці проблема,що якщо закривають кордони -ви не контролюєте недвигу. Я вже двом! своїм друзям пересилаю кошти за найм,віддають кешем. Це показник того що не слід пхатися там де не живеш.
А казочники в уявах можуть і іпотеку брати під 10%(хоча вона по факту під 13) та й марити своїми віртуальними квартирами і діставати зиск з b2b.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:46

Перекину свій допис з сусідньої гілки.

Долярчик написав:Інколи треба і ризикнути, але з розумом!

От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
- є скирда 350К
- є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ;) ) - за 750К
- є іпотека під 10%річних

То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.?
Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці.
Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. :!:
За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. :idea:
Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас) :)

Так, це все пораховано "на межі/впритик" - але, якщо в задачі, змінити початкову цифру скирди, наприклад, з 350К на 450К - вже стає цікавіше))
А ще, якщо за пів року(а планую брати кінець осені/початок зими) цифра котловану з 750К зміниться на 650К - так, наче, стає і ще цікавіше? ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:02

  Долярчик написав:
Долярчик написав:Інколи треба і ризикнути, але з розумом!

От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
- є скирда 350К
- є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ;) ) - за 750К
- є іпотека під 10%річних

То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.?
Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці.
Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. :!:
За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду.
Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас) :)

Так, це все пораховано "на межі/впритик" - але, якщо в задачі, змінити початкову цифру скирди, наприклад, з 350К на 450К - вже стає цікавіше))
А ще, якщо за пів року(а планую брати кінець осені/початок зими) цифра котловану з 750К зміниться на 650К - так, наче, стає і ще цікавіше? ;)


щоб задача стала ще цікавішою :wink: , пропоную в неї додати наступні умови - можлива втрата чи зменшення суттєве доходу на непередбачуваний термін, виникнення форсмажору у вигляді непередбачених витрат, коли буде не до "інвестиції" і іпотеки, ну і ще умови на свій смак. впевнений, що так задачка стає просто фантастично цікавою, аж надто цікавою, що навіть вирішувати не захочеться.
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