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За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.
Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.
Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.
Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.
“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.
У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.
Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.
“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян.
Це печалька,але падіння буде ще більше. Якщо вже і Топольна під загрозою закриття,то не все так просто. Бачу ,що мені просто везе,з централкою вдалося спихнути рік назад по нормальній ціні,а в бетон сильно не вліз. По заграниці проблема,що якщо закривають кордони -ви не контролюєте недвигу. Я вже двом! своїм друзям пересилаю кошти за найм,віддають кешем. Це показник того що не слід пхатися там де не живеш. А казочники в уявах можуть і іпотеку брати під 10%(хоча вона по факту під 13) та й марити своїми віртуальними квартирами і діставати зиск з b2b.
Свого часу архітектори району бачили Під Голоском як територію, де б поєднувалась садибна забудова та багатоверхівки. Планувалось, що лише 13% території буде багатоповерховою. Найбільше багатоповерхівок мало бути саме на вулиці Малоголосківській. І це чи не єдине, що збереглось від затвердженого у 2013 році детального плану території. Згідно з ним, в районі мало проживати приблизно 12 тисяч людей.
Сьогодні ці цифри вже суттєво більші. Як розповів в коментарі «Нашим грошам. Львів» член виконкому міськради Любомир Зубач, вже зараз тут є збудованого житла на 8233 мешканця. Будинки, які зараз в процесі будівництва, додадуть ще 6000 мешканців. А коли добудують ті житлові комплекси, на які вже видано містобудівні умови та обмеження, то це ще плюс 3600 людей. Відтак на сьогодні на Під Голоском точно будуть жити майже 18000 мешканців.
І це ще не кінець. Якщо рахувати всі пропоновані зміни до детального плану території Під Голоском, яких було десять, то вийде 26000 мешканців. Тобто в понад два рази більше, аніж передбачалося раніше.
«Там майже кожен забудовник, як мінімум, добавив один поверх. Те, що мало стати технічним поверхом, стало житловим. Наявність паркомісця всі занижували, як могли. Виходить так, що з одного боку кожен добавив мінімум по одному поверху, а з іншої сторони, зробив менше паркомісць, ніж обіцяв» http://lviv.nashigroshi.org/2020/06/02/ ... aYwyQ6EiPc