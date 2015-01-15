Додано: Сер 03 чер, 2020 15:19

Вітаю, Андрію!Кожного року 2 червня звик отримувати від тебе телефонний дзвінок з привітаннями, оскільки у цей день у мене День народження. В цьому році ти не зателефонував. Можливо, образився за мій виступ на засіданні Львівської міської ради, де я висловив щире здивування твоїй пасивності у сприянні подоланню наслідків кризи, що була спричинена пандемією коронавірусу. Я справді сподівався, що ти хоч раз запросиш мене як депутата від Львова на зустріч, де ми обговоримо, як повернути місту реверсну дотацію у час, коли скорочуються робочі місця та закриваються бізнеси. Нам потрібно припинити закупівлю електротранспорту в Білорусії, коли такі прекрасні машини виробляє концерн "Електрон" тощо.Я розумію, що ти вже звик так хазяйнувати. Настав час змінювати звички. Настав час ставати прозорим і відкритим для містян.Мабуть, через небажання змін отримав я вчора від тебе замість привітання публікацію на твоєму родинному сайті Zaxid.net статті директора департаменту твоєї адміністрації Євгена Бойка, який, чомусь, порівнює підпал церкви у Вашингтоні з моєю законодавчою ініціативою.У чому суть законодавчої ініціативи 2693-2, де я є одним з співавторів?...Розумію, Андрію, що ти боїшся прямо сказати про те, що хотів би, мабуть, виступів артистів країни-агресора у Львові і не хотів би показати суспільству, за які кошти фінансуються твої пропагандистські медіа. А саме ці пункти ми вимагали додати до проєкту "Слуг". Все інше було зареєстровано ними давно, але не викликало і зараз не викликає твоєї уваги....Але тебе, думаю, хвилює не це, а те, що наш законопроект вимагає повідомляти суспільству, хто і з якою метою фінансує засоби масової інформації твоєї родини. І тодіДосить думати про себе і використовувати старі та брудні піар-технології. Це більше не працює