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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:42
Може швидко і далеко тікати тре буде.Тож кеш наразі краще буде.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 01:44
greenozon написав:Ethereum
так доляр і привів
кічиться на всіх гілках що він за зелене падло галасував
В житті треба вміти признавати помилки. А цей дуремар стає нищим і далі агітує.
І підтримує 5 колону кремля.
Нерухомість зараз пасив.
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