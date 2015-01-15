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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:53

Перекличка 8%-ных закончена. Вам сюда https://forum.finance.ua/topic221395.html
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:12

  anduzenko написав:Перекличка 8%-ных закончена. Вам сюда https://forum.finance.ua/topic221395.html


Сам там йди туди 75% клітковий з дуполярчиком,там 95й квартал з п'ятою колоною. Тут нерухомість нашу обговорюють,а не телепнів агентів.
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