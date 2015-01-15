Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.
Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.
Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.
Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.
“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.
У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.
Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.
“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян.
Це печалька,але падіння буде ще більше. Якщо вже і Топольна під загрозою закриття,то не все так просто. Бачу ,що мені просто везе,з централкою вдалося спихнути рік назад по нормальній ціні,а в бетон сильно не вліз. По заграниці проблема,що якщо закривають кордони -ви не контролюєте недвигу. Я вже двом! своїм друзям пересилаю кошти за найм,віддають кешем. Це показник того що не слід пхатися там де не живеш. А казочники в уявах можуть і іпотеку брати під 10%(хоча вона по факту під 13) та й марити своїми віртуальними квартирами і діставати зиск з b2b.
Свого часу архітектори району бачили Під Голоском як територію, де б поєднувалась садибна забудова та багатоверхівки. Планувалось, що лише 13% території буде багатоповерховою. Найбільше багатоповерхівок мало бути саме на вулиці Малоголосківській. І це чи не єдине, що збереглось від затвердженого у 2013 році детального плану території. Згідно з ним, в районі мало проживати приблизно 12 тисяч людей.
Сьогодні ці цифри вже суттєво більші. Як розповів в коментарі «Нашим грошам. Львів» член виконкому міськради Любомир Зубач, вже зараз тут є збудованого житла на 8233 мешканця. Будинки, які зараз в процесі будівництва, додадуть ще 6000 мешканців. А коли добудують ті житлові комплекси, на які вже видано містобудівні умови та обмеження, то це ще плюс 3600 людей. Відтак на сьогодні на Під Голоском точно будуть жити майже 18000 мешканців.
І це ще не кінець. Якщо рахувати всі пропоновані зміни до детального плану території Під Голоском, яких було десять, то вийде 26000 мешканців. Тобто в понад два рази більше, аніж передбачалося раніше.
«Там майже кожен забудовник, як мінімум, добавив один поверх. Те, що мало стати технічним поверхом, стало житловим. Наявність паркомісця всі занижували, як могли. Виходить так, що з одного боку кожен добавив мінімум по одному поверху, а з іншої сторони, зробив менше паркомісць, ніж обіцяв» http://lviv.nashigroshi.org/2020/06/02/ ... aYwyQ6EiPc
Кожного року 2 червня звик отримувати від тебе телефонний дзвінок з привітаннями, оскільки у цей день у мене День народження. В цьому році ти не зателефонував. Можливо, образився за мій виступ на засіданні Львівської міської ради, де я висловив щире здивування твоїй пасивності у сприянні подоланню наслідків кризи, що була спричинена пандемією коронавірусу. Я справді сподівався, що ти хоч раз запросиш мене як депутата від Львова на зустріч, де ми обговоримо, як повернути місту реверсну дотацію у час, коли скорочуються робочі місця та закриваються бізнеси. Нам потрібно припинити закупівлю електротранспорту в Білорусії, коли такі прекрасні машини виробляє концерн "Електрон" тощо. Я не хотів тебе образити, хотів лише, щоб наше місто з бандитського будівельного майданчика справді почало перетворюватися на центр Європи. Я розумію, що ти вже звик так хазяйнувати. Настав час змінювати звички. Настав час ставати прозорим і відкритим для містян.
Мабуть, через небажання змін отримав я вчора від тебе замість привітання публікацію на твоєму родинному сайті Zaxid.net статті директора департаменту твоєї адміністрації Євгена Бойка, який, чомусь, порівнює підпал церкви у Вашингтоні з моєю законодавчою ініціативою.
У чому суть законодавчої ініціативи 2693-2, де я є одним з співавторів? ... Розумію, Андрію, що ти боїшся прямо сказати про те, що хотів би, мабуть, виступів артистів країни-агресора у Львові і не хотів би показати суспільству, за які кошти фінансуються твої пропагандистські медіа. А саме ці пункти ми вимагали додати до проєкту "Слуг". Все інше було зареєстровано ними давно, але не викликало і зараз не викликає твоєї уваги. ... Але тебе, думаю, хвилює не це, а те, що наш законопроект вимагає повідомляти суспільству, хто і з якою метою фінансує засоби масової інформації твоєї родини. І тоді тобі доведеться пояснити, чому, наприклад, один з найбільших забудовників Львова – корпорація "Ріел" – рекламується лише на ваших родинних телеканалі, радіо і сайті. Також треба пояснити, якого милого лише в цьому році твої медіа отримали через рекламні агентства тільки від цього одного забудовника, як показує моніторинг, десятки мільйонів гривень. Я розумію, що корупційно роздавати міську землю забудовникам, проти яких порушені десятки кримінальних справ за те, щоб вони не просто носили хабарі в валізах або перераховували їх на офшори, а й фінансували пропагандистські медіа, вигідна і політично корисна справа. І не дивно, що основним "спонсором" ЗМІ твоєї родини є компанія, що належить особам, які підтримують партію влади – "Слуга народу". Але у Львові більше так не буде. Досить думати про себе і використовувати старі та брудні піар-технології. Це більше не працює https://espreso.tv/article/2020/06/02/v ... _korupciyu
athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так. А хто ще йде з адекватних?
Чесно кажучи, дуже сумно все. Я симпатизую Ярославу Рущишину. Особисто його не знаю, але: - маю з ним багато спільних знайомих в львівских бізнес-колах, і вони дуже добре про нього відгукуються - як на мене, він має хороший послужний список, багато речей, які він робить та/або підтримує зі мною резонують (зокрема, УКУ, LvBS, взагалі, його позиція щодо освіти) - виглядає так, що витримав перевірку Верховною Радою, на відміну від Арахамії, з яким знайомий особисто, який був чи не єдиною людиною, хто дарував надію, що "слуги народу" зможуть щось змінити на краще, за якого я вболівав, але... не так сталося як гадалося. Мені здається було б класно, як би Рущишин став "нашим Блумбергом", але шансів в нього майже немає.
По Садовому в мене "смешанные чувства". З одного боку, ніби вистачає плюсів: ремонти вулиць, поступове вирішення транспортної проблеми, та й, в принципі, розробка/підтримка стратегії розвитку міста (туризм + ІТ). З іншого боку, перетворення Львова на менше комфортне для життя місто (відсутність генплану, безпринципність в земельних питаннях, бездумна забудова і багато чого ще) - це дуже великий мінус для мене
Кошулинський - є моменти, за які я його поважаю, але з огляду на дії Свободи в ЛМР останні роки - ні (Львів мав гарні шанси на вирішення транспортної проблеми ще в 2012, і зараз смуги для руху громадського транспорту сприймалися б водіями не так болісно, та й машин могло би бути набагато менше, але... маємо те, що маємо).
Синютка - тут вже написали про землю біля Наварії, плюс його позиція під час сміття-gate'у 2016 - якщо ти ставиш політичні інтереси вище інтересів містян - на вихід.
Юринець - при тому, що я за неї голосував в ВР, ну не бачу я її мером міста.
Добродомов - не готовий аргументувати фактами, але він в мене в чорному списку, я вже точно не пам'ятаю за що, але це не поодинокі випадки.
Москаленко - він приємний в спілкуванні, сприяє правильним (з моєї точки зору) ініціативам, але "хороший парень - не профессия", на разі, я не бачу його як самостійну фігуру.
Козловський/Квурт - якщо до слуг народу в країні додасться ще ось це у Львові, то для мене це стане дуже сильним стимулом до еміграції
Шикарний аналіз! Якщо Рушишин буде балотуватися, то я за нього однозначно. Мав при ємність бути з ним в одній компаніі і він дійсно дуже достойна людина. Добродомов - бот. Все решта - майже в десятку. Синютка-теж не погана кандидатура, але пов'язаний можливо оточенням. Хоча...
athena1 написав:Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую.Хоча дуже повільно , але хоч так. А хто ще йде з адекватних? Може я неуважно вивчаю питання. І ще. Зараз в ЛМР не знати хто пролізе. Козловський і його люди щось не подобаються. А вони - точно тут і Стрийський парк забудують...
сама єлейно-гидотна пика хруня викликає шалену відразу з одного лише погляду вишиванка, складені перед животом руки, вумні слова, траскання господарника перед лохторатом, купівля суддів та прокурорів квартирами, отриманими від забудовників в обмін на узаконення будь-яких порушень...
Нажаль як завжди мусимо голосувати за кращого з гірших Синютка - альтернатива ніби непогана, але в його фракціі буде "Авалон-Перісхілтон" ( Якщо піде Рущишин, то це для Львова шикарний варіант Шкода, що більшість львівців скажуть, що Голос ніц не показав і будуть вірити усяким фейкам. Але це шанс для Львова. Може тоді передумаю продавати одну з хат!
V2 написав:І тоді тобі доведеться пояснити, чому, наприклад, один з найбільших забудовників Львова – корпорація "Ріел" – рекламується лише на ваших родинних телеканалі, радіо і сайті. Також треба пояснити, якого милого лише в цьому році твої медіа отримали через рекламні агентства тільки від цього одного забудовника, як показує моніторинг, десятки мільйонів гривень.
Прогулянка ЖК Велика Бртанія 3-4 черга : тріщини з 1 по останній поверх, дири в стінах замість ревізійних дверцят, сморід каналізації, вікна затікають, пліснява, стіни не оштукатурено перед фарбуванням, плитка тримається на соплях, світильники не світять і т.д. - СПРАВЖНІ БРИТАНСЬКІ ТРАДИЦІЇ від РІЕЛ . Словом, хата-мазанка з підручних матеріалів. І це лише вершина айсбергу. Дивіться самі: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
jump написав:час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.
А в нашому місті Лева, хтось може мені показати хоч три об'єкта(не взадуп'ї), які хоч трохи здешевшали? Є на них графіки, чи скріни колишніх цін і теперішніх? Тицьніть мене носом на такі варіанти?!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!