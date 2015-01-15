Coder написав:

athena1 написав: Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так.

А хто ще йде з адекватних? Ніколи за нього не голосував, бо знаю давно і знайомий, але цього разу напевно вперше проголосую. Якщо не буде достойноі альтернативи. Вони за останні роки трохи почали виправлятися в плані розвитку транспортую. Хоча дуже повільно, але хоч так.А хто ще йде з адекватних?

Чесно кажучи, дуже сумно все. Я симпатизую Ярославу Рущишину. Особисто його не знаю, але:- маю з ним багато спільних знайомих в львівских бізнес-колах, і вони дуже добре про нього відгукуються- як на мене, він має хороший послужний список, багато речей, які він робить та/або підтримує зі мною резонують (зокрема, УКУ, LvBS, взагалі, його позиція щодо освіти)- виглядає так, що витримав перевірку Верховною Радою, на відміну від Арахамії, з яким знайомий особисто, який був чи не єдиною людиною, хто дарував надію, що "слуги народу" зможуть щось змінити на краще, за якого я вболівав, але... не так сталося як гадалося.Мені здається було б класно, як би Рущишин став "нашим Блумбергом", але шансів в нього майже немає.По Садовому в мене "смешанные чувства". З одного боку, ніби вистачає плюсів: ремонти вулиць, поступове вирішення транспортної проблеми, та й, в принципі, розробка/підтримка стратегії розвитку міста (туризм + ІТ). З іншого боку, перетворення Львова на менше комфортне для життя місто (відсутність генплану, безпринципність в земельних питаннях, бездумна забудова і багато чого ще) - це дуже великий мінус для менеКошулинський - є моменти, за які я його поважаю, але з огляду на дії Свободи в ЛМР останні роки - ні (Львів мав гарні шанси на вирішення транспортної проблеми ще в 2012, і зараз смуги для руху громадського транспорту сприймалися б водіями не так болісно, та й машин могло би бути набагато менше, але... маємо те, що маємо).Синютка - тут вже написали про землю біля Наварії, плюс його позиція під час сміття-gate'у 2016 - якщо ти ставиш політичні інтереси вище інтересів містян - на вихід.Юринець - при тому, що я за неї голосував в ВР, ну не бачу я її мером міста.Васюник - популістів (безкоштовний транспорт) ігноруємо.Добродомов - не готовий аргументувати фактами, але він в мене в чорному списку, я вже точно не пам'ятаю за що, але це не поодинокі випадки.Москаленко - він приємний в спілкуванні, сприяє правильним (з моєї точки зору) ініціативам, але "хороший парень - не профессия", на разі, я не бачу його як самостійну фігуру.Козловський/Квурт - якщо до слуг народу в країні додасться ще ось це у Львові, то для мене це стане дуже сильним стимулом до еміграції