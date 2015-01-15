Долярчик написав:Нє, ну справді країна чудес!
Забудовники цінники спускати не хочуть!
А за що вони живуть?
Їсти не хочуть?
Сосали ж чупса 2 місяці і що, далі вирішили сосати, а не продавати?
Чи якісь барани реально зараз щось купують?
Ще ж другу хвилю на осінь обіцяють - то хто хоче зараз тратитись по дурних цінниках???
Та сама піраміда, що створюється на макроуровні. Переддефолтний стан, але ставки підвищують, намагаючися урвати куш. Зараз пилососять гроші тих, хто зістрибнув з депозитів і важає, що вклавши в бетон, матиме на хліб з маслом, та принаймні, якщо не збільшить, то збереже стартову суму. Чисто спекулятивний капітал. Коли випотрошать всі заначки, то все завалиться к єдрєнє фенє. Нема кому буде тут орендувати, бо всі закордон ломануться. Купляти зараз можна лише для себе, а не задля інвестицій. А реальність такова, що купують не для себе, а щоб приткнути гроші.
Справедливості заради, слід зауважити, що ця піраміда може будуватися досить тривалий час. І можливо, найспритніші можуть зистрибнути з профітом. Будь яка інвестиція, це завжди ризик. А в дефолтній країні, це суперризик. Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.