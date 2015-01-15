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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54

  Долярчик написав:Нє, ну справді країна чудес!
Забудовники цінники спускати не хочуть!
А за що вони живуть?
Їсти не хочуть?
Сосали ж чупса 2 місяці і що, далі вирішили сосати, а не продавати?
Чи якісь барани реально зараз щось купують? :shock:

Ще ж другу хвилю на осінь обіцяють - то хто хоче зараз тратитись по дурних цінниках??? :mrgreen:

Та сама піраміда, що створюється на макроуровні. Переддефолтний стан, але ставки підвищують, намагаючися урвати куш. Зараз пилососять гроші тих, хто зістрибнув з депозитів і важає, що вклавши в бетон, матиме на хліб з маслом, та принаймні, якщо не збільшить, то збереже стартову суму. Чисто спекулятивний капітал. Коли випотрошать всі заначки, то все завалиться к єдрєнє фенє. Нема кому буде тут орендувати, бо всі закордон ломануться. Купляти зараз можна лише для себе, а не задля інвестицій. А реальність такова, що купують не для себе, а щоб приткнути гроші.

Справедливості заради, слід зауважити, що ця піраміда може будуватися досить тривалий час. І можливо, найспритніші можуть зистрибнути з профітом. :) Будь яка інвестиція, це завжди ризик. А в дефолтній країні, це суперризик. Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.


КХ, де в нашій (дефолтній) країні смачні ставки для спекулятивного капіталу?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:03

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.


КХ, де в нашій (дефолтній) країні смачні ставки для спекулятивного капіталу?

ОВДП, акції, нерухомість, біржові деривативи...

За даними НБУ, з початку 2020 року обсяг вкладень нерезидентів в українські ОВДП зріс на 7,1 млрд грн, або на 6,1%. Частка нерезидентів на ринку ОВДП України досягла 15%.

«С прошлого года мы увидели колоссальный интерес к Украине спекулятивного капитала. Это привело к тому, что гривна стала наисильнейшей валютой в сравнении с другими валютами. Мы запустили «козла в огород», сегодня в Украине правят бал иностранные брокеры, в нашей стране они зарабатывают огромные деньги на курсовых колебаниях. За такую некомпетентность НБУ и Минфина или схемы сегодня платят все граждане Украины», - заявил экономист.

https://golos.ua/i/725319

І тут трохи теорії https://news.finance.ua/ua/news/-/13846 ... ekulyatsij
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:29

Сумно, б... ь! ©®™

То що, якщо оренда скотиться до 5% в гривні і депоставки ще скотяться, то для пересічного в Україні ЗОВСІМ не залишиться інструментів для ПАСИВНОГО доходу? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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