Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Нє, ну справді країна чудес! Забудовники цінники спускати не хочуть! А за що вони живуть? Їсти не хочуть? Сосали ж чупса 2 місяці і що, далі вирішили сосати, а не продавати? Чи якісь барани реально зараз щось купують?
Ще ж другу хвилю на осінь обіцяють - то хто хоче зараз тратитись по дурних цінниках???
Та сама піраміда, що створюється на макроуровні. Переддефолтний стан, але ставки підвищують, намагаючися урвати куш. Зараз пилососять гроші тих, хто зістрибнув з депозитів і важає, що вклавши в бетон, матиме на хліб з маслом, та принаймні, якщо не збільшить, то збереже стартову суму. Чисто спекулятивний капітал. Коли випотрошать всі заначки, то все завалиться к єдрєнє фенє. Нема кому буде тут орендувати, бо всі закордон ломануться. Купляти зараз можна лише для себе, а не задля інвестицій. А реальність такова, що купують не для себе, а щоб приткнути гроші.
Справедливості заради, слід зауважити, що ця піраміда може будуватися досить тривалий час. І можливо, найспритніші можуть зистрибнути з профітом. Будь яка інвестиція, це завжди ризик. А в дефолтній країні, це суперризик. Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.
Козак-характерник написав:Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.
КХ, де в нашій (дефолтній) країні смачні ставки для спекулятивного капіталу?
ОВДП, акції, нерухомість, біржові деривативи...
За даними НБУ, з початку 2020 року обсяг вкладень нерезидентів в українські ОВДП зріс на 7,1 млрд грн, або на 6,1%. Частка нерезидентів на ринку ОВДП України досягла 15%.
«С прошлого года мы увидели колоссальный интерес к Украине спекулятивного капитала. Это привело к тому, что гривна стала наисильнейшей валютой в сравнении с другими валютами. Мы запустили «козла в огород», сегодня в Украине правят бал иностранные брокеры, в нашей стране они зарабатывают огромные деньги на курсовых колебаниях. За такую некомпетентность НБУ и Минфина или схемы сегодня платят все граждане Украины», - заявил экономист.
То що, якщо оренда скотиться до 5% в гривні і депоставки ще скотяться, то для пересічного в Україні ЗОВСІМ не залишиться інструментів для ПАСИВНОГО доходу?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!