Додано: Сер 10 чер, 2020 21:31

athena1 написав: Нажаль як завжди мусимо голосувати за кращого з гірших Нажаль як завжди мусимо голосувати за кращого з гірших

онад 48 тис. грн за послуги отримає генеральна директорка "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта.

Другий договір на 45 тис. грн підписали з позаштатним радником міського голови Львова Андрія Садового, експертом у сфері медіа та комунікацій Остапом Проциком.

Процик отримає ще 189 тис. грн за послуги SMM.

198 тис. грн перекажуть іншому позаштатному раднику Львівського міського голови художнику Єжи Онуху за консультаційні послуги з питань розвитку підприємництва.

Ще один позаштатний радник Садового, доктор мистецтвознавства Василь Косів отримає 149 тис. грн за експертні мистецтвознавчі послуги. Наприклад, послуги з експертної оцінки візуальної комунікації в рамках програми обійдуться в 34 тис. грн.

Послуги управління проєктами на 191 тис. грн надаватиме Наталія Дзюбенк

Радники Садового проконсультують Львів на 600 тисяч гривеньЦентр розвитку туризму Львова підписав угоди на послуги експертів у рамках програми "Фокус на культуру".Згідно з документацією, пВона має організувати та провести два вебінари для громадських організацій та інституцій культури, а також долучитися до розробки "дорожньої карти виходу музеїв з карантину".За ці кошти він надаватиме послуги з оцінювання експрес-проєктів конкурсу. Окрім цього,Договором передбачено експертну оцінку культурного потенціалу комунальних установ, підпорядкованих управлінню культури.о, завідувачка відділу прикладної музеології Державного природознавчого музею НАН України.файні в хрУня консультанти-радникиа бабоси як до кишені вправно кладуть