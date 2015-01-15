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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54

  Долярчик написав:Нє, ну справді країна чудес!
Забудовники цінники спускати не хочуть!
А за що вони живуть?
Їсти не хочуть?
Сосали ж чупса 2 місяці і що, далі вирішили сосати, а не продавати?
Чи якісь барани реально зараз щось купують? :shock:

Ще ж другу хвилю на осінь обіцяють - то хто хоче зараз тратитись по дурних цінниках??? :mrgreen:

Та сама піраміда, що створюється на макроуровні. Переддефолтний стан, але ставки підвищують, намагаючися урвати куш. Зараз пилососять гроші тих, хто зістрибнув з депозитів і важає, що вклавши в бетон, матиме на хліб з маслом, та принаймні, якщо не збільшить, то збереже стартову суму. Чисто спекулятивний капітал. Коли випотрошать всі заначки, то все завалиться к єдрєнє фенє. Нема кому буде тут орендувати, бо всі закордон ломануться. Купляти зараз можна лише для себе, а не задля інвестицій. А реальність такова, що купують не для себе, а щоб приткнути гроші.

Справедливості заради, слід зауважити, що ця піраміда може будуватися досить тривалий час. І можливо, найспритніші можуть зистрибнути з профітом. :) Будь яка інвестиція, це завжди ризик. А в дефолтній країні, це суперризик. Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.


КХ, де в нашій (дефолтній) країні смачні ставки для спекулятивного капіталу?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:03

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Але ставки ж смачні. От і преться спекулятивний капітал, очікуючи шалених сверхприбутків.


КХ, де в нашій (дефолтній) країні смачні ставки для спекулятивного капіталу?

ОВДП, акції, нерухомість, біржові деривативи...

За даними НБУ, з початку 2020 року обсяг вкладень нерезидентів в українські ОВДП зріс на 7,1 млрд грн, або на 6,1%. Частка нерезидентів на ринку ОВДП України досягла 15%.

«С прошлого года мы увидели колоссальный интерес к Украине спекулятивного капитала. Это привело к тому, что гривна стала наисильнейшей валютой в сравнении с другими валютами. Мы запустили «козла в огород», сегодня в Украине правят бал иностранные брокеры, в нашей стране они зарабатывают огромные деньги на курсовых колебаниях. За такую некомпетентность НБУ и Минфина или схемы сегодня платят все граждане Украины», - заявил экономист.

https://golos.ua/i/725319

І тут трохи теорії https://news.finance.ua/ua/news/-/13846 ... ekulyatsij
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:29

Сумно, б... ь! ©®™

То що, якщо оренда скотиться до 5% в гривні і депоставки ще скотяться, то для пересічного в Україні ЗОВСІМ не залишиться інструментів для ПАСИВНОГО доходу? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:За даними НБУ, з початку 2020 року обсяг вкладень нерезидентів в українські ОВДП зріс на 7,1 млрд грн,


хех, бо на початку року ставки по ОВДП були 18-20% !!!

а тепер гляньте поточні
вони впали майже в два рази

вже десь місяць-другий як нерезиденти виходять із цих ЦП!
так що то вже стара інфа
щоб не бути голослівним - /viewtopic.php?p=4986722#p4986722


що ще?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:00

  greenozon написав:що ще?

Ну яке головне наше багатство? Земля. Але тут складніше. Тобто не так багато вже й цікавого. Не дають наші можновладці заходити реальним інвестиціям. Все під себе гребуть і знекровлюють економіку. Тільки короткострокові спекуляції.

  Долярчик написав:То що, якщо оренда скотиться до 5% в гривні і депоставки ще скотяться, то для пересічного в Україні ЗОВСІМ не залишиться інструментів для ПАСИВНОГО доходу? :roll:

Так, хочуть, щоб всі доздоху працювали за копійки.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:31

  athena1 написав:Нажаль як завжди мусимо голосувати за кращого з гірших


Радники Садового проконсультують Львів на 600 тисяч гривень

Центр розвитку туризму Львова підписав угоди на послуги експертів у рамках програми "Фокус на культуру". Кожному з шести консультантів заплатять від 10 до 200 тисяч гривень з міського бюджету.

Згідно з документацією, понад 48 тис. грн за послуги отримає генеральна директорка "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта. Вона має організувати та провести два вебінари для громадських організацій та інституцій культури, а також долучитися до розробки "дорожньої карти виходу музеїв з карантину".

Другий договір на 45 тис. грн підписали з позаштатним радником міського голови Львова Андрія Садового, експертом у сфері медіа та комунікацій Остапом Проциком. За ці кошти він надаватиме послуги з оцінювання експрес-проєктів конкурсу. Окрім цього, Процик отримає ще 189 тис. грн за послуги SMM.
198 тис. грн перекажуть іншому позаштатному раднику Львівського міського голови художнику Єжи Онуху за консультаційні послуги з питань розвитку підприємництва. Договором передбачено експертну оцінку культурного потенціалу комунальних установ, підпорядкованих управлінню культури.

Ще один позаштатний радник Садового, доктор мистецтвознавства Василь Косів отримає 149 тис. грн за експертні мистецтвознавчі послуги. Наприклад, послуги з експертної оцінки візуальної комунікації в рамках програми обійдуться в 34 тис. грн.

Послуги управління проєктами на 191 тис. грн надаватиме Наталія Дзюбенко, завідувачка відділу прикладної музеології Державного природознавчого музею НАН України.


файні в хрУня консультанти-радники :lol:
а бабоси як до кишені вправно кладуть 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну чомутаку хрінь не можуть пресікти/врубати на корені?
І так у всьому.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:40

За крок до перевороту думок ©

Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!" :mrgreen:

Так, а чом би і ні?
- врізати робітникам зарплату - запросто!
- робітників звільнити/копнути - запросто!
- погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто!
- темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!

- ціну спустити - ні, краще вдавитись! :mrgreen: :twisted:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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