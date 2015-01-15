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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 514515516517
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:04

  Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!" :mrgreen:

Так, а чом би і ні?
- врізати робітникам зарплату - запросто!
- робітників звільнити/копнути - запросто!
- погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто!
- темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!

- ціну спустити - ні, краще вдавитись! :mrgreen: :twisted:


НБУ опустив % ставку
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5129 ... F9FCA12A29

Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:38

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!" :mrgreen:

Так, а чом би і ні?
- врізати робітникам зарплату - запросто!
- робітників звільнити/копнути - запросто!
- погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто!
- темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!

- ціну спустити - ні, краще вдавитись! :mrgreen: :twisted:


НБУ опустив % ставку
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5129 ... F9FCA12A29

Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку


думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки (і можливо не мати чогось іншого, не менш важливого :wink: ) щоб сидіти в банках в такий час на таку суму в грн. про більші хати і говорити нічого. а ті хто реально бавиться в депо на мільйони - сумнівно що їм потрібні ті мурашники, в них зовсім інші інтереси.
wild.tomcat
 
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  #<1 ... 514515516517
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