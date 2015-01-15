Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!"
Так, а чом би і ні? - врізати робітникам зарплату - запросто! - робітників звільнити/копнути - запросто! - погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто! - темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!
Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!"
Так, а чом би і ні? - врізати робітникам зарплату - запросто! - робітників звільнити/копнути - запросто! - погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто! - темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!
Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку
думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки (і можливо не мати чогось іншого, не менш важливого ) щоб сидіти в банках в такий час на таку суму в грн. про більші хати і говорити нічого. а ті хто реально бавиться в депо на мільйони - сумнівно що їм потрібні ті мурашники, в них зовсім інші інтереси.