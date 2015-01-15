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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 515516517518>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:04

  Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!" :mrgreen:

Так, а чом би і ні?
- врізати робітникам зарплату - запросто!
- робітників звільнити/копнути - запросто!
- погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто!
- темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!

- ціну спустити - ні, краще вдавитись! :mrgreen: :twisted:


НБУ опустив % ставку
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5129 ... F9FCA12A29

Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:38

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!" :mrgreen:

Так, а чом би і ні?
- врізати робітникам зарплату - запросто!
- робітників звільнити/копнути - запросто!
- погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто!
- темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!

- ціну спустити - ні, краще вдавитись! :mrgreen: :twisted:


НБУ опустив % ставку
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5129 ... F9FCA12A29

Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку


думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки (і можливо не мати чогось іншого, не менш важливого :wink: ) щоб сидіти в банках в такий час на таку суму в грн. про більші хати і говорити нічого. а ті хто реально бавиться в депо на мільйони - сумнівно що їм потрібні ті мурашники, в них зовсім інші інтереси.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:00

Пересічному, особливо без власної хати, нема чого копирсатися в Неньці і годувати орендодавців та бандюків. Тре валити за бугор і там заробляти. А повертатися чи ні, мабуть теж ні. Це тим, хто хату має тут, та на харч, та просто звичка, є сенс тут перебувати. Все інше - втрата часу! Втрата життя...
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:10

  wild.tomcat написав:
  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!" :mrgreen:

Так, а чом би і ні?
- врізати робітникам зарплату - запросто!
- робітників звільнити/копнути - запросто!
- погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто!
- темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!

- ціну спустити - ні, краще вдавитись! :mrgreen: :twisted:


НБУ опустив % ставку
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5129 ... F9FCA12A29

Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку


думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки (і можливо не мати чогось іншого, не менш важливого :wink: ) щоб сидіти в банках в такий час на таку суму в грн. про більші хати і говорити нічого. а ті хто реально бавиться в депо на мільйони - сумнівно що їм потрібні ті мурашники, в них зовсім інші інтереси.


Понад 300 тис фізосіб мали відкриті депо на 200+ і 99тис фіз осіб на 500+. Це тільки за рамками ФГ
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozity/

Тяжко сказати, що там зарах але

В лютому вклади росли до січня
https://news.finance.ua/ua/news/-/46588 ... nfografika
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:15

Навряд чи ці гроші перетечуть в бетон. Лише незначна частка.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:31

  Козак-характерник написав:Навряд чи ці гроші перетечуть в бетон. Лише незначна частка.

Звичайно не всі, питання яка частина?
Якщо прибуток по депо буде давати менше ніж з бетону - буде перетікання з депо в бетон.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:36

  Львівський БатяР написав:
  Козак-характерник написав:Навряд чи ці гроші перетечуть в бетон. Лише незначна частка.

Звичайно не всі, питання яка частина?
Якщо прибуток по депо буде давати менше ніж з бетону - буде перетікання з депо в бетон.

Цього ніхто не знає. Конкретний приклад. Я бувша деполюдина. В бетон не планую інвестувати. Гроші закопав під грушу і частину в кріпту. Щоб збільшити заначку, то поїду в Німеччину на заробітки. Ненавиджу всією душею кроля і наЛОХ на депозити! :evil: Працював - накопичив - розмістив в банк. Думав спокійно жити на пасивний дохід. Тепер корективи в плани. Принципово - жодного вкладення в територію, де керують бандюки. Ні банки, ні бетон...Хай спасибі скажуть, якщо вернуся і тут витрачатиму щось на проживання. А може й не вернусь, сподобається й забугром. Продам хату і звалю. Дістали, ідіоти і бандюки!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:54

  Козак-характерник написав:
  Львівський БатяР написав:
  Козак-характерник написав:Навряд чи ці гроші перетечуть в бетон. Лише незначна частка.

Звичайно не всі, питання яка частина?
Якщо прибуток по депо буде давати менше ніж з бетону - буде перетікання з депо в бетон.

Цього ніхто не знає. Конкретний приклад. Я бувша деполюдина. В бетон не планую інвестувати. Гроші закопав під грушу і частину в кріпту. Щоб збільшити заначку, то поїду в Німеччину на заробітки.

Так було до того і є підстави думати, що так буде і зараз ІМХО.
Все буде залежати від того як ми запустимось після першого локдауна і чи буде другий восени. Також від того як восени запуститься ринок оренди! Чим більше буде давати профіту бетон за депо, тим активніше/рішучіше будуть в нього пірнати деполюди і навпаки відповідно..
Приклади минулих років показують, що депо і бетон частково взаємозалежні/взаємоповязані, як стрімко відбувається перехід з одного в інший, залежить від того наскільки великою є різниця в профіті
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:59

Масовий вихід з Єгипетського рабства

Я не розумію, навіщо годувати орендодавця у Львові, чи навіть в Києві, якщо за бугром, з проживанням бідолазі без хати можна більше заробити? І якщо вже так тягне додому, то заробити - купити хату - влаштуватися на менш оплачувану роботу, але щоб не рвати жили, щоб орендодавця годувати? Невже лохів повно? Чи робіт у Львові погано, щоб хоча бштуку отримувати? Ні...галицькі злидні...То не думаю, що бідосі тут жили рватимуть...а мігрують в тепліші краї... :)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:09

Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,
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