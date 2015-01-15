Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!"
Так, а чом би і ні? - врізати робітникам зарплату - запросто! - робітників звільнити/копнути - запросто! - погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто! - темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!
Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!"
Так, а чом би і ні? - врізати робітникам зарплату - запросто! - робітників звільнити/копнути - запросто! - погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто! - темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!
Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку
думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки (і можливо не мати чогось іншого, не менш важливого ) щоб сидіти в банках в такий час на таку суму в грн. про більші хати і говорити нічого. а ті хто реально бавиться в депо на мільйони - сумнівно що їм потрібні ті мурашники, в них зовсім інші інтереси.
Пересічному, особливо без власної хати, нема чого копирсатися в Неньці і годувати орендодавців та бандюків. Тре валити за бугор і там заробляти. А повертатися чи ні, мабуть теж ні. Це тим, хто хату має тут, та на харч, та просто звичка, є сенс тут перебувати. Все інше - втрата часу! Втрата життя...
Долярчик написав:Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!"
Так, а чом би і ні? - врізати робітникам зарплату - запросто! - робітників звільнити/копнути - запросто! - погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто! - темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!
Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку
думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки (і можливо не мати чогось іншого, не менш важливого ) щоб сидіти в банках в такий час на таку суму в грн. про більші хати і говорити нічого. а ті хто реально бавиться в депо на мільйони - сумнівно що їм потрібні ті мурашники, в них зовсім інші інтереси.
Козак-характерник написав:Навряд чи ці гроші перетечуть в бетон. Лише незначна частка.
Звичайно не всі, питання яка частина? Якщо прибуток по депо буде давати менше ніж з бетону - буде перетікання з депо в бетон.
Цього ніхто не знає. Конкретний приклад. Я бувша деполюдина. В бетон не планую інвестувати. Гроші закопав під грушу і частину в кріпту. Щоб збільшити заначку, то поїду в Німеччину на заробітки. Ненавиджу всією душею кроля і наЛОХ на депозити! Працював - накопичив - розмістив в банк. Думав спокійно жити на пасивний дохід. Тепер корективи в плани. Принципово - жодного вкладення в територію, де керують бандюки. Ні банки, ні бетон...Хай спасибі скажуть, якщо вернуся і тут витрачатиму щось на проживання. А може й не вернусь, сподобається й забугром. Продам хату і звалю. Дістали, ідіоти і бандюки!
Козак-характерник написав:Навряд чи ці гроші перетечуть в бетон. Лише незначна частка.
Звичайно не всі, питання яка частина? Якщо прибуток по депо буде давати менше ніж з бетону - буде перетікання з депо в бетон.
Цього ніхто не знає. Конкретний приклад. Я бувша деполюдина. В бетон не планую інвестувати. Гроші закопав під грушу і частину в кріпту. Щоб збільшити заначку, то поїду в Німеччину на заробітки.
Так було до того і є підстави думати, що так буде і зараз ІМХО. Все буде залежати від того як ми запустимось після першого локдауна і чи буде другий восени. Також від того як восени запуститься ринок оренди! Чим більше буде давати профіту бетон за депо, тим активніше/рішучіше будуть в нього пірнати деполюди і навпаки відповідно.. Приклади минулих років показують, що депо і бетон частково взаємозалежні/взаємоповязані, як стрімко відбувається перехід з одного в інший, залежить від того наскільки великою є різниця в профіті
Я не розумію, навіщо годувати орендодавця у Львові, чи навіть в Києві, якщо за бугром, з проживанням бідолазі без хати можна більше заробити? І якщо вже так тягне додому, то заробити - купити хату - влаштуватися на менш оплачувану роботу, але щоб не рвати жили, щоб орендодавця годувати? Невже лохів повно? Чи робіт у Львові погано, щоб хоча бштуку отримувати? Ні...галицькі злидні...То не думаю, що бідосі тут жили рватимуть...а мігрують в тепліші краї...
Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,