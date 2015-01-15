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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:12

  Львівський БатяР написав:Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,

Чомусь тіко більшість на кордоні з Польщею товчеться... :) Може й можна, але бачу, що заробітчан повно. Та й ті 15-20, це безперспективно, щоб придбати хату у Львові. Все на проживання піде і на годування орендодавця. Такі гроші можна мати в Польщі, де харч дають і будку для проживання. Тобто скирдувати можна увесь заробіток, якщо по спартанськи. І швидше рухатися до придбання власної конури. А де ту конуру брати і чи брати у Львові, тре подумати ще...Тому не бачу сенсу й вкладати тут в бетон, розраховуючи на айтішнєга... :)
Козак-характерник
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