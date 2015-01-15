Чомусь тіко більшість на кордоні з Польщею товчеться... Може й можна, але бачу, що заробітчан повно. Та й ті 15-20, це безперспективно, щоб придбати хату у Львові. Все на проживання піде і на годування орендодавця. Такі гроші можна мати в Польщі, де харч дають і будку для проживання. Тобто скирдувати можна увесь заробіток, якщо по спартанськи. І швидше рухатися до придбання власної конури. А де ту конуру брати і чи брати у Львові, тре подумати ще...Тому не бачу сенсу й вкладати тут в бетон, розраховуючи на айтішнєга...