|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:49
Ну, що ж бачу Ви розумієте на, що йдете. Я в будь - якому випадку бажаю щоб вам повезло і щоб все було краще за ваші сподівання!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:52
Дякую! Може невірне враження склалося, що я звик до кофорту занадто... полюбляю комфорт, але жив і по спартанськи, то не звикати. Тим паче поки на пробу на 3 місяці, а там поозирнуся, пригледжуся...може сподобається і повторю скок на буржуя! Мені воно не горить,що я з голоду помираю, ні. але запропонували, чому б й ні? Нові враження і копійочка...хай буде!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:43
Чи вартує купувати для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість?
І я вже таке почав припускати(що в гривнях може і не просісти зовсім)
Якраз я/деполюдина і хочу завітати на РН
Ну, мені вже тут не одні казали, що маю міцні яйка
Правда на однуху ще не нашкріб, лише на половину.
І тримаю, на моменті, лише у двох банках.Правда,в одному трохи перейшов за Фонд(отакий я ризиковий)
Отут мені стає образливо(але не на Вас, а мабуть, на себе), що я - підприємець, - вклав свою душу і весь свій час в підприємницьку діяльність. А вона виявилась простою самозайнятістю і заробітком у тих межах/цифрах, що Ви написали вище.
І якраз великий в тому мінус, що прив'язаний до нього/забирає весь мій час.
Але і є 2 плюси - що працюю НЕ на дядю і можу, при потребі зробити собі вихідний, чи пізніше піти, чи швидше піти на/з роботи.
Ну і фізично не напрягаюсь.
Якщо жити в тещі - то можна ну або холостяком - тут теж НАБАГАТО легше і швидше можна наскирдувати на своє житло.
Планую влізати в іпотеку.
Ну тут я хочу з розумом підійти до іпотеки - вкласти ~30% в іпотеку, а решта тримати на депо(~ під Фонд) так звану "подушку безпеки".
Одне погано в цьому, що буду влізати в напівзбудоване.
І от, Ви кажете, що це погана ідея - але ж я чудово розумію, що гратися з депо, особливо в наш час, як це зараз роблю я - ризик ще той!(тут справді сталеві яя треба мати). А купити доляри і тупо тримати під грушею - ну це якось не для мене. Це так, як зустрічатись з гарною кобітою і знати, що вона готова для вас виконати всі захцянки, але Ви, просто приходите до неї вгості ТІЛЬКИ попити чаю і побалакати! І все! А час то йде - вона старіє/втрачає привабливість/бажання/чи просто йде до іншого))
От щось таке і з долярами під грушею)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:37
Куме, так в чому справа? Кидай цей копійчаний бізнес! Може краще напрягтися, та швидше примножити капітал, ніж сидіти у Львові? Раніше сядеш - раніше вийдеш! Погуляєш на вільних хлібах, а потім вже у своїй львівскій хаті старість зустрічатимеш, біля жінки.
— Гей ви, пивники, броварі! Годі вам пиво варити та лежнями лежати у запічках і годувати своїм салом мух! Гайда слави лицарської та честі здобувати!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|